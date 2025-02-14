'Путь Украины в НАТО должен быть необратим': Стармер отреагировал на заявление главы Пентагона Гегсета

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил свою позицию, которая заключается в том, что он поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом гава британского правительства сказал после заявлений главы Пентагона Пита Гегсета и администрации президента США, где членство нашей страны в Альянсе отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

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Кир Стармер прокомментировал слова министра обороны США в интервью ITV. Его слова цитирует Politico.

Премьер Британии напомнил о вашингтонском саммите НАТО в прошлом году, где все сошлись в едином мнении относительно пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

"Моя позиция – это позиция НАТО. Об этом говорилось на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены Альянса согласились с тем, что путь Украины к членству в НАТО должен быть необратим ", – подчеркнул Кир Стармер.

Отвечая на вопрос, отступит ли Британия от своей позиции по членству Украины в НАТО в свете последних заявлений из США, британский премьер заверил, что нет.

"Нет. Очевидно, никто не ожидал, что это произойдет немедленно. Речь шла о пути, который продлится некоторое время. Но самое важное, я считаю, это то, что мы поддерживаем Украину", - подчеркнул глава британского правительства.

Напомним, на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" глава Пентагона Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО. Он заявил, что это не может стать результатом дипломатических переговоров по гарантиям безопасности. Гегсет также назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистичной".

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский не считает, что двери НАТО для Украины реально были открыты. Украина так и не получила приглашение. Нашей страны не видят членом блока в частности США, Германия и Венгрия.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в НАТО никогда не обещали, что мирные переговоры обязательно закончатся членством Украины в Альянсе. Он уточнил, что никогда не говорилось, чтобы гарантией безопасности Украины было ее членство в НАТО.

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