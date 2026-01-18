Пришла в гости к подружке: стали известны детали о погибшей в Харькове 20-летней девушке

18-летнюю девушку, которая получила ранения в результате российского удара по Холодногорскому району Харькова ночью 18 января, выписали из больницы. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

Об этом сообщила глава Холодногорской райадминистрации Алина Титова. Ее слова приводит Общественное Харьков.

Что произошло

По словам Титовой, потерпевшая проживала в поврежденном доме. Погибшая 20-летняя девушка была ее подругой и пришла к ней в гости, говорит глава райадминистрации. Она также добавила, что в результате попадания российского беспилотника повреждены около восьми домов и тридцати окон, которые смогли закрыть.

"До утра ГСЧС работали над разборами завалов. Также выполнены работы по восстановлению поврежденной электросети. На это время все частные дома газифицированы, электрифицированы", — говорит Титова.

В результате удара дрона Shahed-136 в Холодногорском районе Харькова также получили острый стресс 41-летняя женщина и 53-летний мужчина, сообщил Общественному представитель ГСЧС области Евгений Василенко. На месте попадания работают коммунальные службы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 января российский дрон-камикадзе попал в частный жилой сектор Холодногорского района Харькова. В результате атаки погибла 20-летняя девушка, еще несколько человек пострадали.

Громко было и во время атаки на Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить. В то же время в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 201 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

