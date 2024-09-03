В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров: что известно

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах и Председателе Фонда государственного имущества.

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Все они будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

В частности, в отставку подали:

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

министр юстиции Денис Малюська,

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Также заявление об увольнении подал председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", – добавил Стефанчук.

Камышин подтвердил, что написал заявление на увольнение с должности министра.

"Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", – уточнил он.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк уточнил, что на Минэкологии пойдет Светлана Гринчук, работающая в настоящее время в Минэнерго. А Камышин идет на повышение.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимир Кудрицкий уволен с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

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