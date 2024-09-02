Кудрицкого уволили с должности руководителя 'Укрэнерго', – Железняк

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимира Кудрицкого уволили с должности главы НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование якобы выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Сначала требование на ставке, затем перегнули Наблюдательный совет. Дальше 4 на 2 и все", – написал он.

Официально в "Укрэнерго" об увольнении еще не объявили.

По данным "Суспільного", за увольнение Кудрицкого проголосовали трое членов наблюдательного совета от государства – Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также один независимый – Роман Пионковский. Еще два независимых члена проголосовали против. Последним рабочим днем чиновника станет 4 сентября.

Источник издания говорит, что исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет заместитель главы правления Алексей Брехт.

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