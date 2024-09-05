В Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров: полный список

В Верховную Раду в среду, 4 весны, по предложению парламентской фракции "Слуга народа" поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о новых назначениях в правительстве. Накануне состоялось заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского, где обсуждали, в том числе кадровые ротации в Кабинете министров.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем канале в Telegram. В частности, в парламент поступили представления о назначении:

– Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министром юстиции;

– Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад и территорий;

– Виталия Коваля – министром аграрной политики и продовольствия;

– Матвея Бедного министром молодежи и спорта;

– Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;

– Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов;

– Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;

– Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Отметим, что ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что она переходит на работу в Офис президента Украины. Там она займет должность заместителя главы.

В ОП также перешел министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогам заседания со "слугами" также сообщил, что новым министром иностранных дел может стать Андрей Сибига.

Напомним, что 3 сентября спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В отставку подали Александр Камышин, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук, а также министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава МИД Дмитрий Кулеба.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада большинством голосов поддержала отставку Стефанишиной, Камышина, Малюски и Стрельца. Голосование по увольнению главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Верещук провалили. Также было прервано голосование за увольнение Дмитрия Кулебы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в Кабинете министров Украины. Он объяснил их необходимостью усилить политику государства в разных направлениях, в том числе и дипломатическом.

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