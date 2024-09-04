'Нам нужна новая энергия': Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в Кабинете Министров Украины. Он объяснил их необходимостью усилить политику государства в разных направлениях, в том числе и дипломатическом.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом. "Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министру и.о. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины четыре с половиной, а кто-то пять лет", – сказал глава государства.

В настоящее время правительству нужна новая энергия, заявил он.

"Сегодня нам нужна новая энергия. Эти шаги связаны с усилением нашего государства по разным направлениям и международная политика, дипломатия не является исключением", – сказал президент.

Отвечая на вопрос о будущем уволенных должностных лиц, он сказал, что не может прогнозировать, чем именно будет заниматься тот или иной министр.

"Будут ответы, когда им будут предложены те или иные должности. Сегодня говорить об этом еще рано", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне подали заявления об отставке министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава МИД Дмитрий Кулеба.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада большинством голосов поддержала отставку Стефанишиной, Камышина, Малюски и Стрельца. Голосование по увольнению главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Верещук провалили. Также было прервано голосование за увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.

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