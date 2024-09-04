'Президент сказал, что я ему нужна': Верещук заявила, что переходит на работу в ОП

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что она переходит на работу в Офис президента Украины. Там она займет должность заместителя председателя.

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Об этом Верещук написала в Facebook. По ее словам, президент Владимир Зеленский сказал, что она нужна ему в ОП.

"Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!" – заявила политик.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Верещук отныне будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Напомним, что ранее нардепы провалили голосование за отставку министра реинтеграции Ирины Верещук. За проголосовали только 214 народных депутатов, в общей сложности необходимо было 226 голосов.

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