Кабмину приготовили масштабные кадровые изменения: кого уволят и кому доверят министерства

В Украине 4 сентября должны произойти наиболее масштабные за время войны кадровые изменения в правительстве. Провести полноценные парламентские выборы (что приведет к обновлению Кабмина) во время полномасштабной войны невозможно. Кадровые изменения, вероятно, инициировали в Офисе президента, а ряд министров уже написал и подал в Раду заявления об увольнении.

Видео дня

Кого уволят: перечень министров

Ирина Верещук – вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.

Верещук в своем Telegram -канале сообщила о том, что написала заявление об отставке, а такое свое решение она назвала "перезагрузкой". До назначения в правительство Верещук представляла Кабмин в Раде, от "Слуги народа" баллотировалась в городские головы Киева.

О том, остается ли Верещук у власти, пока неизвестно.

Дмитрий Кулеба – самый молодой в истории министр иностранных дел Украины (с 4 марта 2020).

Кулеба возглавил министерство в 39 лет. Причины его возможного увольнения не известны. По информации собеседников издания Liga.net, преемником Кулебы вероятнее всего станет Андрей Сибига, ныне работающий первым замминистра. В ведомство он попал, покинув пост заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В то же время представители "слуг" не назвали причину вероятного увольнения Кулебы, а также не уточнили его будущую занятость.

Денис Малюска – министр юстиции Украины с 29 августа 2019 года.

Портфель министра присоединят к вице-премьеру Ольге Стефанишиной, прогнозирует нардеп, член фракции "Голос" Ярослав Железняк. Предложат ли (или уже предложили) министру другую должность, пока не известно.

Алексей Камышин – министр по стратегическим отраслям промышленности Украины с 21 марта 2023 года.

Ему уже анонсируют должность в Офисе президента. А учитывая, что накануне появился указ президента об увольнении заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, вполне возможно, что именно его место займет Камышин.

Тарас Высоцкий – с 14 мая 2024-го и.о. главы Минагрополитики.

Фактически речь идет не об увольнении. Высоцкий – заместитель министра, исполняющий обязанности пока не будет назначен глава ведомства. Как пишет Железняк, министром назначат действующего председателя ФГИУ Виталия Коваля.

Руслан Стрелец – назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 14 апреля 2022 года.

Вместо Руслана Стрельца министерство может возглавить Светлана Гринчук, сейчас работающая заместителем министра энергетики.

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 4 июня 2020 года.

"По факту новые люди в Кабмине. Здесь действующих замов не пишу- тоже КМУ уже. 1. Вице по регионам и реинтеграции – Алексей Кулеба. 2 Мининфра – Александр Перцовский (а может и нет). 3 Минагро – Виталий Коваль. 4. Еще куда-то думают Никите из Закарпатья, но пока не знаю куда и вообще остались ли планы. 5. Ну и еще есть идея с Министерством единства или зарубежных украинцев) Не понимаю пока кто там. Железняк.

Отметим, в Украине увольнять или назначать министров может только парламент. Все кадровые изменения должна рассмотреть Верховная Рада.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр юстиции Малюска выразил благодарность своим коллегам и сообщил, что "должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты". Также он поблагодарил за "возможность поработать на этом сверхважном и сверхинтересном посту и быть полезным стране".

Поздним вечером 3 сентября стало известно, что заявление об увольнении написала также Стефанишина. Спикер парламента Стефанчук опубликовал соответствующее фото. После этого стало известно об аналогичном решении Верещука. Фотокопия заявления вице-премьер-министра – министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий доступна в открытом доступе.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимир Кудрицкий уволен с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

.