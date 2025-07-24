В Украине третий день подряд проходят акции протеста против закона о НАБУ и САП. Фото и видео

Вечером в четверг, 24 июля, в Украине уже третий день подряд собрались мирные митинги в знак протеста против скандального закона в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Акции организовали такие города как Киев, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Винница, Полтава и другие.

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Протест в Киеве

В столице люди, как и в предыдущие дни, вышли на площадь возле театра им. Ивана Франко. Акция была запланирована на 20:00, но активисты начали собираться раньше.

На мероприятии заметили нардепа Марьяну Безуглую (внефракционная). Она пришла на акцию против закона, за который сама же голосовала.

Перед этим в соцсети политик анонсировала, что будет на протесте, но якобы с целью привлечь внимание к проблемам армии. "Потому что других способов быть услышанной, как понимаю, нет", – жаловалась она.

В то же время участников митинга Безуглая называла "детьми с матами на картонках", которых кто-то "вывел" на протест.

В какой-то момент толпа начала скандировать парламентарийке "Позор!" и "Безуглую вон!". Она в ответ показывала свой плакатик "Отставка Сырского", высоко поднимая планшет вверх, и улыбалась.

Протест в Днепре

В этом городе (по состоянию на 20:30) к акции присоединилось около 250 человек.

Протест во Львове

Вечером в четверг львовяне снова вышли к памятнику Тарасу Шевченко в центре города. Активисты вместе исполнили гимн Украины.

Протест в Ивано-Франковске

Протест в Виннице

Акция организована на Майдане Небесной Сотни. Люди стояли у дороги, демонстрируя свои баннеры. Они требовали отмены последствий закона 4555-ХІ и принятия законопроекта 13531.

Протест в Полтаве

В этом городе 24 июля протестовали более 100 человек. Участники акции заявили: если требования народа не будут услышаны, то такие собрания будут продолжать и дальше.

Вместо скандального закона – новый законопроект

Голосование за законопроект №12414 (он предусматривал поправки в Уголовный кодекс, в частности те, которые ограничили полномочия НАБУ и САП и передали их генпрокурору) состоялось 22 июля. Решение поддержали 263 парламентария; против выступили лишь 13 народных избранников.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против. Однако вечером президент Владимир Зеленский все же подписал документ. Закон оперативно опубликовали в "Голосе Украины".

В Сенате США выразили опасения, что законодательные изменения подрывают прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. Аналогичные опасения высказать также в ЕС (в частности, в Европейском банке реконструкции и развития, в Европарламенте и т.д.).

Из-за общественного сопротивления и реакции партнеров был разработан новый проект закона №13533. К работе над его текстом приобщались коллективы НАБУ и САП. Документ, который должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства, но одновременно отменить подчинение антикоррупционных органов прокуратуре, 24 июля подал в Верховную Раду Владимир Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении в четверг президент пообещал, что новый законопроект даст полноценные гарантии независимости НАБУ и САП. Текст обсуждался не только с представителями указанных органов, но и с партнерами и правоохранителями.

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