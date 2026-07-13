Новые ограничения коснутся и женщин: ЕС готовится изменить правила въезда для украинцев

Европейский Союз (ЕС) готовит самые значительные с начала полномасштабной войны изменения в правилах предоставления временной защиты украинцам. Если они будут приняты, получить статус смогут только те граждане Украины, которые подтвердят, что имеют законное право покинуть страну. Формально новые требования будут распространяться на всех заявителей, в том числе на женщин. В то же время беженцев из Украины, которые уже имеют статус временной защиты в странах ЕС, изменения не затронут.

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Такие предложения уже официально представила Европейская комиссия (ЕК). Нормы также проанализировали польские юристы, и их объяснил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик, пишет Rzeczpospolita.

По информации издания, изменения планируется утвердить уже в июле. При этом новые правила вступят в силу только после истечения срока действия действующего механизма временной защиты – не раньше марта 2027 года.

"Работа над изменениями почти завершена. Польша их поддерживает", – отметил Душчик.

Что именно хотят изменить

Украинцы, которые после вступления новых правил в силу будут обращаться за временной защитой в странах ЕС, должны будут предоставить документ украинских властей о том, что они не подлежат мобилизации или имеют законные основания для выезда из Украины.

По словам Душчика, новые требования коснутся не только мужчин, но и женщин. В то же время наибольшее практическое влияние они окажут именно на мужчин призывного возраста.

Важно, что изменения не коснутся украинцев, которые уже получили временную защиту в одной из стран Евросоюза. Для них условия останутся прежними.

"Ограничения, которые вступят в силу... Все указывает на то, что они коснутся не тех, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а тех, кто хотел бы подать заявку на ее получение", — уточнил Душчик.

По данным Rzeczpospolita, с предложением пересмотреть правила в отношении новых заявителей в Евросоюз обратилась сама Украина. Издание отмечает, что Киев стремится сделать систему мобилизации более эффективной и исключить возможность получения специального статуса лицами, не имеющими законных оснований для выезда за границу.

По данным Евростата, в 2026 году по всему ЕС 4,3 млн украинцев пользуются временной защитой. Наибольшее количество – в Германии (1,2 млн) и Польше (960 тыс.).

Что это означает для украинцев

Фактически нововведения не затронут подавляющее большинство украинцев, которые уже находятся в странах ЕС под временной защитой. Они и в дальнейшем смогут легально проживать, работать, пользоваться медицинскими и социальными услугами в соответствии с действующими правилами.

Зато новые требования могут коснуться тех украинцев, которые после вступления изменений в силу только планируют выехать в ЕС и оформить статус временной защиты.

В то же время речь пока идет лишь о проекте изменений. Окончательный текст директивы ещё должен быть согласован государствами-членами ЕС. До момента вступления новых правил в силу отдельные положения документа ещё могут быть изменены.

Впрочем, параллельно польское Министерство внутренних дел готовит масштабные изменения в закон о гражданстве. Как сообщил Душчик, новые правила больше всего затронут именно граждан Украины, ведь они уже несколько лет подряд являются самой многочисленной группой иностранцев, подающих заявления на получение польского паспорта.

По данным издания, правительство планирует увеличить минимальный срок проживания в Польше, необходимый для получения гражданства, с нынешних требований до восьми лет. В то же время окончательно еще не решено, будет ли засчитываться в этот срок период пребывания под временной защитой.

Кроме того, для кандидатов на получение польского гражданства может быть введен обязательный тест на интеграцию по датской модели. Он будет предусматривать владение польским языком на уровне не ниже B2, а также проверку знаний по истории страны, Конституции и основам государственного устройства.

Еще одним нововведением может стать так называемое "подтверждение лояльности". Документ, который будут подписывать заявители, должен стать основанием для лишения приобретенного гражданства в случаях, если человек будет действовать против безопасности или национальных интересов Польши. В то же время часть юристов уже поставила под сомнение соответствие такой нормы Конституции, а законопроект пока находится на стадии подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец января 2026 года в Польше было официально зарегистрировано 757,7 тыс. работающих граждан Украины – это почти 68 % всех трудоустроенных иностранцев. Это свидетельствует о том, что украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой для польской экономики.

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