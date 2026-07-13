"Выросли на наших деньгах!" В Польше мужчина набросился на 12-летнюю украинку: чем это для него закончилось. Видео

В Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уезжала обратно в Украину.

Видео дня

Видео инцидента, снятое пострадавшей девочкой, быстро распространилось в сети: делом занялась польская полиция. Днем 13 июля министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что нападавший задержан.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел в польском городе Бельско-Бяла (Bielsko-Biała) 12 июля в городском автобусе.

Видео, на котором видно, как взрослый мужчина нападает на несовершеннолетнюю украинку с ксенофобскими оскорблениями, опубликовал пользователь Facebook Strelnikov Michal.

"12 июля 2026 года подобный инцидент произошел в автобусе в Бельско-Бяле. Начнём с того, что стоит знать о ""герое-победителе детей"! Могу предоставить польскому юристу информацию и контактные данные, чтобы сообщить об этом деле в полицию", – написал мужчина.

Девочка ехала в общественном транспорте с двумя подругами-ровесницами, когда взрослый мужчина из того же автобуса набросился на них с оскорблениями по национальному признаку.

Польские СМИ отмечали, что он вел себя все более агрессивно и начал приближаться к девушкам, тогда одна из них попросила оставить их в покое, что вызвало у поляка новый всплеск агрессии.

Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал волну возмущения среди польских пользователей. В комментариях многие назвали такое поведение недопустимым и призвали полицию отреагировать.

Некоторые усмотрели в поведении агрессивного поляка проявления фашизма.

Другие же обратили внимание на то, что ни водитель автобуса, ни большинство остальных пассажиров не вмешались и не остановили неадекватного мужчину.

Заступилась за детей лишь одна молодая женщина, которая тут же получила от агрессивного мужчины свою порцию оскорблений с вульгарным и ксенофобным содержанием.

На видео поляк, в частности, кричит в адрес несовершеннолетней девочки: "Убирайся на Украину", обзывает детей оскорбительными словами и упрекает их в том , что они, мол, "выросли на польских деньгах".

"Этих ублюдков вырастили на наши деньги. Убирайся отсюда к черту и возвращайся в Украину", – кричал мужчина.

Нападавший был задержан полицией

Ролик быстро разлетелся в сети. И на резонансное видео отреагировала полиция Польши.

А днём 13 июля министр внутренних дел страны Марцин Кервинский сообщил о задержании агрессивного поляка.

"Злоумышленник, напавший на девочку в автобусе в Бельске-Бялой, был задержан польской полицией. Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого хейтера – вы не останетесь безнаказанными", – отметил чиновник.

О задержании подозреваемого в нападении сообщили также на официальных ресурсах полиции Польши.

Известно, что 40-летний нападавший – сотрудник Муниципального транспортного предприятия (MZK) в Бельско-Бялой. В предприятии заявили, что мужчина на момент инцидента находился на больничном, а значит, не выполнял своих обязанностей.

В MZK осудили поведение своего сотрудника и объявили, что примут соответствующие меры, как того требуют закон и внутренние правила предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Варшаве прошел "Волынский марш", участники которого призывали прекратить помощь Украине.

Также стало известно, что участникам антиукраинских акций в Польше платили до $200.

А 3 июля в Познани группа лиц, называвших себя "гражданами Республики Польша", пыталась проникнуть в офис, оказывающий юридическую помощь гражданам Украины. Участники заявили, что хотят провести "проверку" и выяснить, поддерживает ли организация Степана Бандеру.

После этого полиция задержала двух мужчин, которым предъявили обвинение в клевете; один из них ранее задерживался по подозрению в шпионаже в пользу России.

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