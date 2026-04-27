Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты были поданы в парламент 27 апреля.

Видео дня

В случае принятия ВРУ военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены еще на 90 дней, начиная с 4 мая. Законопроекты № 15198 та № 15197 опубликованы на сайте главного законодательного органа страны.

Что известно

27 апреля глава государства подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока проведения всеобщей мобилизации (№15198) и о продлении действия военного положения (15197).

Они предусматривают утверждение депутатами соответствующих указов президента Украины. В случае принятия ВРУ, и всеобщую мобилизацию, и действие режима военного положения будет продлено еще на 90 дней – до 2 августа.

Принятие обоих законопроектов, как указано в пояснительных записках к ним,"будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

В сессионный зал законопроекты попадут после рассмотрения профильным Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Члены комитета могут собраться для обсуждения президентских законопроектов уже сегодня, 27 апреля, отмечает народный депутат Ярослав Железняк.

Свои замечания могут также сделать комитеты по вопросам бюджета, антикоррупционной политики и интеграции Украины в Европейский Союз.

Это будет уже 19 голосование по указанным вопросам за время полномасштабного вторжения РФ. По данным Железняка, оно может состояться 28 или 29 апреля.

Для принятия законопроектов за каждый из них должны проголосовать 226+ народных избранников.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз в Верховной Раде проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, через два дня после представления президентом соответствующих законопроектов. А подписал оба закона Зеленский 26 января. Ими всеобщая мобилизация и военное положение были продлены до 4 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!