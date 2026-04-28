В Раде проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине: назван срок

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Решение поддержали большинство народных избранников.

Таким образом военное положение и мобилизация продлены до 2 августа 2026 года. Об этом стало известно из трансляции заседания.

За законопроект номер 15197, о продлении военного положения с 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа, проголосовало 315 парламентариев.

Еще 304 народных избранника поддержали законопроект номер 15198 о продлении мобилизации тоже до 2 августа 2026 года.

Это уже 19-е подобное решение, принятое Верховной Радой. Следующими этапами станут подписания документа главой парламента Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что накануне, 27 апреля, глава государства подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней.

Напомним, последний раз в Верховной Раде проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, через два дня после представления президентом соответствующих законопроектов. А подписал оба закона Зеленский 26 января. Ими всеобщая мобилизация и военное положение были продлены до 4 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента № 64/2022. Однако лица, которые не подлежат мобилизации или имеют отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.

