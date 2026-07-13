Голливудская звезда Ричард Гир открыл миру глаза на фейки Кремля и раскрыл истинные планы Путина

Голливудский актер Ричард Гир, который с самого начала полномасштабной войны неоднократно выражал поддержку Украине, резко раскритиковал российскую пропаганду и заявил, что Кремль пытается переписать историю, чтобы оправдать свою агрессию. Он подчеркнул, что именно отрицание существования украинской государственности, языка и культуры является одним из ключевых инструментов политики диктатора Владимира Путина.

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Актер подчеркнул в интервью LTV Ziņu dienests, что любой авторитарный режим стремится создать себе легитимность путем искажения исторических фактов.

"Чтобы обладать какой-либо легитимностью, нужно переписать историю. Путин явно это делает, говоря: "Никогда не существовала Украина, никогда не существовал украинский язык, никогда не существовала украинская культура. Все это полностью выдумано". Ну, это неправда", – сказал Гир.

Он также провел параллель с политикой Китая в отношении Тибета, отметив, что такие действия типичны для режимов, которые пытаются оправдать оккупацию чужих территорий.

"Точно так же, как китайцы поступили с Тибетом, они сказали: "Никогда не существовал Тибет, никогда не существовал тибетский язык, никогда не существовала тибетская культура". Я имею в виду, что нужно уничтожить историю, чтобы создать легитимность", – пояснил актер.

Ричард Гир с самого начала полномасштабного вторжения занимает проукраинскую позицию. В 2022 году он выставил на аукцион свой кабриолет Jaguar XK8, а все вырученные средства передал благотворительным организациям World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые помогают украинцам, пострадавшим от войны.

Кроме того, звезда фильмов "Красавица" и "Хатико" выступил ведущим благотворительного концерта в поддержку Украины в престижном Carnegie Hall в Нью-Йорке. Мероприятие позволило собрать средства на медицинские нужды украинцев, а в финале вечера Гир даже вышел на сцену вместе с известными американскими музыкантами, чтобы исполнить песню Somewhere.

Актер неоднократно высказывался и о войне России против Украины. Во время онлайн-выступления на Саммите первых леди и джентльменов в Киеве он назвал российское вторжение "войной со злом" и подчеркнул, что Украина не имеет права проиграть.

"Эта война будет завершена, и ее нужно выиграть, мы не можем уставать. Это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше", – заявил Гир.

Тогда же актер обвинил Путина в создании масштабной гуманитарной катастрофы и уничтожении культурного наследия Украины.

"Россияне натворили столько плохого на протяжении своей истории, на протяжении многих поколений. Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные поступки, уничтожает музеи, театры. Он разбивает мне сердце", – сказал голливудский актер.

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