В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Решение касается всей территории страны и вступает в силу в соответствии с определенными в документах сроками. Таким образом, режим военного положения будет действовать до 4 мая 2026 года. Продление также охватывает меры, связанные с мобилизацией человеческих и материальных ресурсов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подписав проекты законов №14366 и №14367, размещенные на официальном сайте Верховной Рады. В текстах документов говорится об очередном продлении действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации.

В пояснительных материалах указано, что решение принято с учетом продолжающейся вооруженной агрессии РФ. В одном из документов отмечается, что продление необходимо для "обеспечения обороноспособности государства и функционирования сектора безопасности".

Очередное голосование

Это уже 18 голосование о продлении военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подобные решения парламент принимает регулярно, ориентируясь на ситуацию с безопасностью и потребности обороны.

В прошлый раз президент подписал соответствующие законы 30 октября 2025 года. Тогда Верховная Рада поддержала их 21 октября, а срок действия военного положения продлили до 3 февраля 2026 года.

Поддержка парламента

Еще 14 января Верховная Рада Украины также проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней – до начала мая. Оба решения тогда поддержали более 300 народных депутатов.

Законопроекты в парламент 12 января внес президент Украины Владимир Зеленский. Накануне комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал указы о продлении военного положения и мобилизации №14366 и №14367.

Сколько времени уже действует военное положение в Украине

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его неоднократно продлевали – каждый раз на 90 дней.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламент обычно принимает такие важные решения "заранее, чтобы не рисковать". Обычно это происходит за "две недели до дедлайна".

