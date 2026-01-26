Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая в Вильнюсе, в частности, сказал:

"Независимо от того, это царская Россия, большевистская Россия или Россия Путина, наши страны – сегодня независимые государства – продолжают сталкиваться с той же угрозой со стороны Российской Федерации".

И потому Навроцкий, напомнив, что Польша тратит на оборону целых 5 процентов от ВВП, подчеркнул роль региональных форматов сотрудничества. Среди них он назвал Инициативу трех морей, Вышеградскую группу и Люблинский треугольник.

Ну, насчёт Люблинского треугольника нет вопросов - там фермеролюбивую Польшу уравновешивают Украина и Литва. А вот в Вышеградской четвёрке - кроме Польши - ещё Чехия, только что отказавшая Украине в поставке антидроновых самолётов ("Нам больше надо!"), а также знаменитые Венгрия и Словакия.

Так называемая же Инициатива трёх морей объединяет все европейские бывшие соцстраны и их обломки - кроме, понятно, России, Беларуси, Сербии (и заодно Боснии и Г, Северной Македонии и Косово) - а также включает Австрию и Грецию.

Весь этот постсоциалистический лагерь (с приложениями) не очень мог реально противостоять мордору даже когда Штаты были к Европе политически ближе, а как все они будут участвовать в сколько-нибудь настоящей защите "восточного фланга НАТО" от России сейчас, знает, наверно, лишь защитник фермеров.