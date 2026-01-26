'Есть определенные результаты, но недостаточные': Зеленский поручил правительству направить дополнительные ресурсы на восстановление после российских ударов. Видео

В Украине не прекращаются ремонтные работы и восстановление после российских обстрелов критической инфраструктуры. Это касается не только Киева, но и Харькова и области, Запорожья, Днепропетровщины, в частности Днепра и Кривого Рога, Черниговщины, Сумщины – всех регионов, где ситуация самая сложная.

Видео дня

Больше всего вызовов в украинской столице. Об этом вечером в понедельник, 26 января, сообщил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОП на YouTube-канале.

Энергетика

Зеленский отметил, что "определенные результаты" в плане восстановления есть, но они "недостаточны".

"Я ожидаю от киевской власти усиления работы – многие города и громады готовы помочь, правительство готово помочь, все поручения, возможности есть. 174 бригады работают – это значительный ресурс, который сейчас направили на Киев", – отметил глава государства.

Он сообщил, что в значительную часть домов отопление до сих пор не вернулось. Среди них есть и те, которые без тепла длительное время.

В связи со сложной ситуацией президент поручил Кабмину направить дополнительные ресурсы. "МВД работает по своей линии – масштабируем пункты поддержки и обогрева. Все в правительстве будут работать с партнерами, чтобы как можно скорее получить именно дополнительное оборудование. Я благодарю всех наших друзей, и это разные европейские страны: от Норвегии до Италии, Польша и Германия, государства Балтии, многие еще, кто сейчас поддерживает Украину, наши города и много делает для Киева", – сказал Зеленский.

Кроме этого, он провел отдельные разговоры с министром обороны Михаилом Федоровым по защите объектов энергетики, а также – с командующим Воздушных сил ВСУ Анатолием Кривоножкой.

"Командное звено Воздушных сил должно быть значительно быстрее в защите", – заявил глава государства.

Мирные переговоры

26 января президент заслушал полный доклад нашей делегации, которая вернулась в Украину после трехсторонних встреч.

"За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы больше военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга. Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье", – анонсировал Зеленский.

Дата может измениться, ведь президент отметил, что "было бы хорошо ускорить эту встречу".

"Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы. Украина всегда есть и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно.

Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокировки российских операций – все это работает на остановку войны. Надо, чтобы партнеры об этом не забывали", – подчеркнул президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Двухдневные трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Грюнбаума. Российскую Федерацию представляли сотрудники военной разведки и армии, которых возглавлял глава ГРУ РФ Игорь Костюков.

– В Кремле после этого заявили, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата пока не определена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!