В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка: полиция разыскивает мать. Фото

В Николаеве разыскивают мать младенца, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере. Ребенка обнаружили днем 26 января и доставили в больницу.

Видео дня

В полиции Николаевщины сообщили, что в полицию позвонила женщина, которая обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере на улице Лазурной. На место происшествия прибыли полицейские, криминалисты, оперативники и кинологи.

"Сегодня, 26 января, около 13:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от женщины, которая в мусорном контейнере на улице Лазурной обнаружила новорожденного ребенка", – говорится в сообщении.

Младенца госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением медиков. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

По состоянию на вечер 26 января, полицейские выясняют обстоятельства инцидента и разыскивают мать новорожденного. Кроме того, правоохранители призывают горожан, которые владеют какой-либо информацией или могли быть свидетелями происшествия обратиться в полицию.

