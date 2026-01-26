На Виннитчине учитель лицея получил приговор за сексуальные домогательства: подробности дела

В Винницкой области суд признал учителя виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ученицам – речь идет о непристойных жестах, взглядах и неуместных прикосновениях во время уроков. Апелляционная инстанция оставила решение в отношении мужчины в силе.

Об этом сообщили на странице Винницкого апелляционного суда в Facebook. Он рассмотрел апелляционную жалобу по делу об административном правонарушении в отношении учителя одного из лицеев в Винницкой области, которого привлекли к ответственности за сексуальное домогательство.

"По результатам апелляционного рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Ильинецкого районного суда Винницкой области – без изменений", – сказано в сообщении.

Во время учебного процесса педагог совершал в отношении несовершеннолетних учениц действия сексуального характера против их воли. В частности, речь шла о бестактных высказываниях, неуместных жестах и нежелательных прикосновениях, которые "унижали честь и достоинство детей и создавали оскорбительную и враждебную атмосферу".

Ильинецкий районный суд квалифицировал действия учителя по части 1 статьи 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает административную ответственность за сексуальное домогательство – умышленные оскорбительные или унизительные действия сексуального характера, совершенные без согласия лица и выраженные словами, жестами или движениями тела.

Мужчину признали виновным и наложили на него штраф в размере 1700 гривен, а также взыскали 605,60 гривен судебного сбора.

"Проверив доводы апелляционной жалобы, Винницкий апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы материального и процессуального права, в связи с чем оснований для отмены или изменения постановления не установлено", – отметили в суде.

Как стало известно из постановления Ильинецкого районного суда Винницкой области от 2 декабря 2025 года, инцидент произошел в октябре 2025 года в Ильинецком лицее №2. Согласно материалам дела, учитель во время учебного процесса унижал честь и достоинство учениц 11-го класса.

Одна из школьниц отметила, что педагог неоднократно с "интересом рассматривал грудь и ягодицы девушек". Другая потерпевшая сообщила, что учитель замахивался, чтобы ударить ее в зону ягодиц, но она успела отойти.

Кроме сексуальных домогательств, ученики и директора лицеев (занятия проводились для учеников разных заведений) подтвердили, что учитель:

– применял физическую силу (пинки);

– забирал мобильные телефоны;

– отпускал бестактные реплики и унизительные шутки.

Инспектор "Службы образовательной безопасности" подтвердила, что после жалоб родителей была проведена проверка, которая легла в основу протокола об админправонарушении.

Сам педагог во время судебного заседания свою вину не признал. Он заявил, что "дети его просто неправильно поняли". Несмотря на это администрация лицея уже провела служебное расследование, по результатам которого учителю объявили выговор и отстранили от проведения занятий с учениками одного из лицеев.

