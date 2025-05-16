В Турции опубликовали график переговоров с участием делегаций Украины, России и США: Рубио уже прибыл в Стамбул

В Турции обнародовали график важных дипломатических переговоров, которые состоятся 16 мая в Стамбуле. В них примут участие делегации Украины, России, США и Турции.

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Рабочие встречи начнутся в 10:45 по местному времени. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Первой запланирована трехсторонняя встреча между представителями Турции, США и Украины, которая начнется в 10:45 по местному времени.

Вторая встреча между Украиной, Россией и Турцией стартует в 12:30.

Обе встречи будут проходить в офисе президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ожидается, что стороны будут обсуждать вопросы безопасности, гуманитарной помощи и возможные дипломатические пути урегулирования войны.

При этом заблаговременно не сообщалось о времени начала переговоров. Однако глава российской делегации Владимир Мединский впоследствии заявил, что РФ будет ждать украинских официальных лиц с 10:00 для встречи.

По словам источников Reuters, пока неизвестно, состоится ли четырехсторонний формат встречи между США, Украиной, Россией и Турцией.

Турция продолжает выступать как один из ключевых посредников в диалоге между Украиной и Россией. Подробности переговоров пока не разглашаются.

Накануне начала переговоров между Украиной и Россией в Стамбул прибыл госсекретарь США Марко Рубио, пишет турецкое издание Anadolu. Он не будет участвовать в переговорах с РФ, поскольку прибыла группа низшего уровня. Однако он встретится с делегацией Украины, а также с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и турецкой стороной.

Издание Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило, что американскую сторону будет представлять директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Антон. Ранее его имя не было среди тех, кто может быть от Соединенных Штатов.

Ожидается, что в Стамбул от США также прибудут спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

По состоянию на 10:45 в Стамбуле состоялась встреча с участием представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. На ней присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав и полномочия делегации для переговоров с россиянами в Стамбуле. Несмотря на то, что уровень делегации был снижен, он остается значительно выше, чем уровень делегации РФ.

Между тем именно из-за низкого уровня российской делегации госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с россиянами в Стамбуле, встретится только с украинцами.

Согласно сообщению агенства Anadolu, делегации Украины, России и США встретятся в Стамбуле в пятницу в разных комбинациях.

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