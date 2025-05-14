В Турции не ожидают визита Трампа, но готовятся принимать Путина – Bloomberg

Чиновники в Турции не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, 15 мая. В то же время они не исключают, что он может приехать в страну в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится российский диктатор Владимир Путин.

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Об этом пишет Bloomberg. Высокопоставленные турецкие чиновники рассказали, что Анкара ведет соответствующую подготовку.

Сам Трамп заявил, что не знает, прилетит ли Путин в Турцию на переговоры с Украиной.

"Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно, и если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. Итак, у нас очень сложная ситуация. Но это не значит, что я не сделал бы этого, чтобы спасти много жизней", – сказал он.

В то же время президент США подчеркнул, что 15 мая у него "полностью занятой день".

"Комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его присутствие может зависеть от того, будет ли Путин на саммите", – отметили в Bloomberg.

Напомним: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль определит состав делегации только после решения диктатора Владимира Путина, хотя уже готовится к встрече с Украиной. Пока официальные лица не разглашают, кто будет присутствовать в Турции 15 мая.

СМИ писали о том, что на переговорах РФ и Украины, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от США будут присутствовать спецпосланники президента Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Впоследствии стало известно, что в Стамбул отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, причем не 15 мая, а в пятницу – 16 мая. То есть на следующий день после вероятных переговоров Украины и РФ.

Вместе с этим появилась информация, что глава МИД РФ Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Турции, как об этом поговаривали ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Турции. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Зеленский отметил, что он с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом будут ждать Путина в любом городе Турции.

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