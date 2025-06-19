В ЦПД объяснили, что стоит за заявлениями Путина о якобы его готовности "как можно быстрее завершить конфликт с Украиной"

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы его готовности как можно быстрее завершить войну в Украине может означать новый ультиматум со стороны Кремля. Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, а Россия постоянно от этого отказывается.

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Об этом пишут в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Telegram. В учреждении напомнили, что Путин в общении с руководителями мировых информагентств в очередной раз повторил стандартные клише роспропаганды о "нелегитимности власти" в Украине, о том, что "Россия не начинала войну" и о "перевороте в Украине за счет США".

Более того, диктатор снова повторял свои претензии на территории Украины, а также пытался оправдаться за последний циничный и жестокий удар своих войск по жилым домам в Киеве, в результате чего погибло много мирных киевлян.

Диктатор заявил, что под ударом якобы был военный завод, а на самом деле пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

"Выдвигая раз за разом ультимативные требования, Путин демонстрирует, что все его заявления о готовности к миру и желании завершить войну – лишь оправдание. Единственное, чего хочет Путин – это продолжать воевать. Президент Украины Владимир Зеленский еще 11 марта заявил, что Украина готова к полному прекращению огня, согласно предложению США, но Россия постоянно отказывается", – отметили в ЦПД.

Кроме того, Зеленский постоянно говорит о том, что готов к прямой встрече с Путиным, но Москва отказывается и от этого.

"После заявления Президента США Дональда Трампа, что Путину стоит "разобраться с Россией", прежде чем предлагать услуги посредника на Ближнем Востоке, российский диктатор пытается информационно перекрутить ситуацию и выдать, якобы именно он является "главным миротворцем", – сказано в сообщении.

Напомним, что на мероприятии, к которому Кремль подпустил только угодные ему пропагандистские СМИ и представителей некоторых иностранных медиа, Путин продвигал нарративы о "стратегическом превосходстве" российских войск на фронте. Также он угрожал, мол, не допустит, чтобы в Украине были вооруженные силы, которые "угрожают РФ и ее народу".

Кроме того, диктатор цинично заявил, что РФ якобы не начинала военные действия в Украине. С его слов получается, что наша страна напала на себя сама, а Россия "пытается закончить войну".

Также Путин намекнул, что если бы Трамп был президентом вместо Байдена, то он захватил бы юго-восток Украины без войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин сделал новые заявления относительно конфликта между Израилем и Ираном. Он предложил "всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом".

Накануне президент США Дональд Трамп приструнил российского диктатора который предложил посредничество между Ираном и Израилем. Американский лидер посоветовал ему разобраться в собственном конфликте с Украиной.

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