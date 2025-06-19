'Мы не начинали военные действия': Путин цинично заявил, что Украина напала сама на себя

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что РФ якобы не начинала военные действия в Украине. Из его слов выходит, что наша страна напала на себя сама, а Россия "пытается закончить войну".

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Об этом Путин сказал в ночь на 19 июня, общаясь с представителями СМИ. В частности, это было его ответом на вопрос журналиста Associated Press.

"Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать", – выдал глава Кремля.

Потом Путин начал рассказывать ему о "демилитаризации" Украины, которая является одной из целей "СВО".

"Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе РФ и ее народу", – заявил диктатор.

Он добавил, что если РФ не договорится "по Украине" мирным путем, оккупанты будут добиваться поставленных перед ними целей военным.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня.

Глава страны-агрессора также сказал, что он готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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