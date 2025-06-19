Опять не послушался Трампа: Путин публично предложил 'вместе поискать пути' примирения Израиля и Ирана

Российский диктатор Владимир Путин сделал новые заявления касательно конфликта между Израилем и Ираном. Он предложил "всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом".

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По словам главы РФ, поступить так было бы правильно. Об этом Путин сказал в ночь на 19 июня, общаясь с представителями СМИ. Его слова цитировали российские пропагандисты.

Глава РФ добавил, что сегодня в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.

Он заявил, что Россия могла бы вместе с Ираном продолжить работу в атомной энергетике и обеспечить интересы в этой сфере. По словами Путина, более 200 специалистов-россиян находятся в Иране на строительстве еще двух блоков АЭС. Россия якобы договорилась с руководством Израиля об обеспечении их безопасности.

"Детали совместной работы России и Ирана в атомной энергетике обсуждались, в том числе, с израильской и американской сторонами", – отметил он.

Диктатор рассказал журналистам, что РФ представила США, Израилю и Ирану варианты того, как можно обеспечить интересы Тегерана в мирной атомной энергетике и "снять беспокойство Тель-Авива в отношении его безопасности".

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп приструнил российского диктатора Владимира Путина, который предложил посредничество между Ираном и Израилем. Американский лидер посоветовал ему разобраться в собственном конфликте с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня. Глава РФ также заявил, что он готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским

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