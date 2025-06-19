"Удар был не по жилым кварталам": Путин сделал циничное заявление об атаке на Украину, унесшей десятки жизней. Видео

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины в ночь на 17 июня. Однако он утверждает, якобы разрушенные жилые дома в Киеве и Одессе, под завалами которых погибли 30 человек, были "военными объектами".

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Такое заявление международный военный преступник сделал в ответ на вопрос иностранного журналиста на полях Петербургского международного экономического форума. Видео распространили прокремлевские Telegram-каналы.

"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли смогли бы вам об этом сказать – они не остались бы в живых", – высказался Путин.

Вслед за этим он вспомнил о переговорном процессе и пригрозил: "Если не договоримся мирным путем, то будем добиваться поставленных целей военным путем".

На мероприятии, к которому Кремль подпустил только угодные ему пропагандистские СМИ и представителей некоторых иностранных медиа, Путин продвигал нарративы о "стратегическом преимуществе" российских войск на фронте. Также он грозился, мол, не допустит, чтобы в Украине были вооруженные силы, которые "угрожают РФ и ее народу".

Западную военную помощь, уже предоставленную или обещанную Украине, кремлевский диктатор назвал "бесполезной", утверждая, что ВС РФ "уничтожат все". Также он цинично посоветовал Киеву "не тянуть с переговорами" в то время, когда Москва якобы готова решать это по стамбульским принципам.

"Будут тянуть – ситуация может измениться в худшую для них сторону", – пригрозил военный преступник Путин.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину 17 июня Россия убила 28 мирных жителей Киева, ранения получили более ста человек. В столице российские ракеты и дроны прицельно били в жилые многоэтажки, в Соломенском районе был разрушен целый подъезд – поисково-спасательные работы там завершили на второй день. В Одессе в результате атаки "Шахедов" тоже были разрушены жилые дома и повреждены гражданские учреждения в исторической части города, под завалами погибли два человека, еще 17 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 17 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко осудил действия России, которая заявляет о "стремлении к миру" на Ближнем Востоке. Он посоветовал Путину начать "устанавливать мир" с Украины.

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