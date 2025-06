Не только контроль над инфопространством: в ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Петербургский международный экономический форум

Кремль намерен использовать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для поддержки продолжающихся усилий по консолидации контроля над информационным пространством и подготовки россиян к длительной войне. Также событие, которое проходит с 18 по 21 июня, послужит продвижению кремлевских нарративов среди западной аудитории.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они ссылаются на новость российского "оппозиционного" издания Meduza, получившее документ из Кремля, в котором госСМИ даются указания о том, какие события ПМЭФ нужно освещать.

Так, пропагандистов призвали сосредоточиться на материалах и сюжетах о презентации нового гражданского автомобиля от российского автопроизводителя, церемонии поднятия флага на рыболовецких судах, церемонии подключения села и завода в Тамбовской области к газовым сетям, а также мероприятиях, проводимых организациями, подчиненными так называемой администрации главы РФ.

Как сообщается, в документе журналистам предписывается сосредоточиться на мероприятиях общества "Знание", правление которого возглавляет заместитель главы администрации Сергей Кириенко; некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая руководит программой Кремля "время героев", устраивает ветеранов на федеральные, региональные и местные должности в органах власти; и презентации книг о войне, экономике и дезинформации.

Политтехнолог, работавший в кремлевских кругах, рассказал Meduza, что ранее российское новостное освещение ПМЭФ было сосредоточено на иностранных инвестициях и высокопоставленных зарубежных гостях, но теперь Кремль стремится проецировать социальный оптимизм и "видимость того, что все движется вперед".

По данным ISW, Кремль также мог ограничить доступ в интернет во время ПМЭФ, чтобы лучше контролировать инфопространство. В ночь с 17 на 18 июня уже сообщалось, что россияне в Санкт-Петербурге и его окрестностях начали испытывать перебои с интернетом. Российские власти отключали большую часть территории РФ от мобильного интернета с помощью системы "Суверенный интернет" во время празднования "дня победы" 9 мая под предлогом обеспечения безопасности, но, по мнению аналитиков, тогда это было сделано с целью ограничить сообщения, кадры и изображения украинских ударов, которые могли бы разрушить фасад российской "победы". А вот аналогичные меры во время ПМЭФ российские власти могут использовать в рамках усилий по распространению сообщений Кремля о социальном оптимизме.

Кроме того, Кремль также намерен использовать ПМЭФ для продвижения кремлевских нарративов среди западной аудитории. Так, спикер российского диктатора Дмитрий Песков 18 июня заявил, что Путин встретится с журналистами из разных стран, в том числе с "недружественных" и стран Глобального Юга, чтобы "точно донести точку зрения его и России до западной аудитории". По его словам, Путин проведет целую сессию вопросов и ответов с журналистами о мировых событиях и внутренней и внешней политике РФ. Песков не уточнил, какие журналисты будут присутствовать на встрече, но исторически сложилось, что российские госСМИ всегда давали платформу прокремлевским источникам и журналистам из других стран в попытках легитимизировать и распространить кремлевскую риторику на международном уровне.

"Путин, вероятно, намерен использовать эту встречу для продвижения кремлевских нарративов в поддержку целей российской внешней политики, включая сдерживание западной поддержки Украины и поддержку усилий РФ по улучшению двусторонних отношений с США", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин продолжает изображать РФ как эффективного и необходимого международного партнера США на фоне конфликта между Израилем и Ираном. По мнению аналитиков, таким образом он пытается отвлечь внимание мира от войны против Украины.

