Путин намекнул, что если бы Трамп был президентом вместо Байдена, то он захватил бы юго-восточную Украину без войны. Видео
Российский диктатор Владимир Путин согласился со словами американского президента Дональда Трампа относительно широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Трамп неоднократно повторял и повторяет, что это "не его война", и если бы он был переизбран в 2020 году, "войны вообще бы не было".
Конечно, диктатор не говорит прямо, но намекает, что при президентстве Трампа он захватил бы украинские территории без войны. Однако главарь Кремля путается в собственной лжи.
"Трамп сказал, что операция (война, - OBOZ.UA.) в Украине не началась бы, если бы он был президентом в 2022 году. Я думаю, он прав", – заявил диктатор и отметил, что дело якобы в геноциде русских на украинских землях.
А геноцид, по его словам, проводился на юго-восточной части Украины.
Но "защищать" россиян от украинского "геноцида" Путин начал не в 2022, а в 2014 году, с оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, и это продолжается уже более 10 лет.
Причем диктатор отметил, что незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР" якобы "имели право" на отделение так же, как в "прецеденте Косово".
Также глава Кремля заявил, что нужно "не просто урегулировать конфликт" в Украине, а "найти решение надолго".
Путин цинично заявил, что РФ якобы вообще не начинала военные действия в Украине. С его слов получается, что наша страна напала на себя сама, а Россия "пытается закончить войну"
Как сообщал OBOZ.UA, отдельно российский диктатор заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня.
Глава страны-агрессора также сказал, что он готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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