"Разберись сначала с Россией": Трамп рассказал, как приструнил Путина за попытку вмешаться в Ирано-Израильский конфликт

Президент США Дональд Трамп приструнил российского диктатора Владимира Путина, который предложил посредничество между Ираном и Израилем. Однако американский лидер посоветовал ему разобраться в собственном конфликте с Украиной.

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Об этом Трамп сказал общаясь с журналистами на лужайке Белого дома. Он сообщил, что имел телефонный разговор с Путиным, именно во время которого глава Кремля высказал такое предложение по Ирано-Израильскому конфликту.

"Знаете, эта ситуация с Россией и Украиной просто нелепая. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Вы же согласны со мной, правда? Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Путин бы никогда на это не пошел. Я вчера говорил с ним, и он предложил помочь – быть посредником. Я ему говорю: "Сделай мне одолжение – будь посредником в своих делах. Давай сначала разберемся с Россией, хорошо?" Говорю: "Владимир, сперва Россия. Этим займешься потом". Но, думаю, все уладится, хотя столько людей погибло", – заявил глава Белого дома.

Президент США считает, что количество жертв в результате российской агрессии значительно больше, чем об этом сообщают.

"В Украине и России значительно больше жертв. Здание падает, а они говорят: "Никто не пострадал". Ну, вы понимаете? Смехотворно", – сказал американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, объяснив это желанием "увидеть, будет ли подписано соглашение" с Москвой. Он также заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов, поэтому не спешит с решением, несмотря на требования союзников.

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