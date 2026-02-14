В центре внимания вопросы энергетики и усиления ПВО: в Мюнхене стартовала встреча глав МИД государств Группы семи и Украины. Видео

В субботу, 14 февраля, в Мюнхене (Германия) стартовала встреча с участием министров иностранных дел Группы семи и Украины. На мероприятии присутствует и министр МИД Андрей Сибига.

Видео дня

Ключевой темой саммита станет помощь нашему государству с целью защиты от российской агрессии. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД Украины.

"В Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств Группы семи и Украины", – говорится в сообщении.

Основное внимание сосредоточено на мирных усилиях и комплексной поддержке Украины. Также будут обсуждаться вопросы "усиления энергетической устойчивости и систем ПВО".

Что предшествовало

13 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене. Украинский лидер провел встречу с партнерами в Берлинском формате, во время которой политики обсудили политические и военные вопросы.

Глава государства проинформировал партнеров о встречах украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби, главным результатом которых стало возвращение домой 157 украинцев из российского плена.

Политики особенно сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и всей Европы, подчеркнув, что украинцы вместе с другими европейцами должны быть уверены в своем будущем и неповторимости российской агрессии.

Также стороны обсудили важность продолжения поддержки Украины, а Зеленский поблагодарил за эффективную встречу в формате "Рамштайн" и новые взносы в программу PURL.

Напомним, ранее организаторы MSC 2026 сообщали, что 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026) впервые представит Украинский дом (Ukraine House) – специальную площадку, что подчеркнет неизменную поддержку Украины со стороны конференции. Мероприятие будет проходить 13-15 февраля, в нем примут участие представители более 115 стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции по безопасности тема российско-украинской войны была в центре внимания. MSC 2025 показала шаги к наработке плана завершения войны. Украина четко очертила собственные красные линии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!