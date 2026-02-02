Мюнхенская конференция по безопасности впервые откроет Украинский дом: что о нем известно

62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026) впервые представит Украинский дом (Ukraine House) – специальную площадку, которая подчеркнет неизменную поддержку Украины со стороны конференции. MSC 2026 будет проходить 13-15 февраля, в ней примут участие представители более 115 стран мира.

Видео дня

Об этом сообщили организаторы MSC 2026. По их словам, Украинский дом станет новым символом солидарности на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Впервые на Мюнхенской конференции по безопасности появится отдельный Ukraine House вблизи отеля Bayerischer Hof – заметная новая площадка, подчеркивающая постоянную поддержку Украины со стороны конференции. Ukraine House будет оживленным кураторским пространством, где будут проходить многочисленные дискуссии, сопутствующие мероприятия и брифинги, а также рабочий хаб для украинской делегации", – отметили организаторы.

Украинский дом "будет освещать устойчивость Украины и ее центральную роль в ландшафте безопасности Европы". Партнерами Ukraine House выступают Фонд Виктора Пинчука, Офис Президента Украины и Ассоциация оборонной промышленности Украины.

В нынешней Мюнхенской конференции по безопасности примут участие около 1000 участников из более 115 стран, около 60 глав государств и правительств, лидеры международных организаций.

Согласно информации организаторов, более двух третей европейских глав государств и правительств уже подтвердили участие, а американская делегация станет крупнейшей в истории MSC – более четверти Сената США. Также прибудут более 50 руководителей международных организаций, среди них – руководители ЕС, НАТО, АСЕАН, ОБСЕ, Всемирного банка, ВТО и многих агентств ООН.

Чего ожидать на MSC 2026

Организаторы отмечают, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходит в переломный момент. Среди тем, которые будут рассматриваться на MSC 2026, будут в частности, европейская безопасность и оборона, а также будущее трансатлантических отношений.

В пятницу, 13 февраля, основная программа начнется дискуссиями о насущных глобальных вызовах безопасности: будущего мультилатерализма, экономической безопасности и торговли, климатического действия, гибридной войны, ядерной безопасности и глобальной гонки в сфере искусственного интеллекта.

В субботу, 14 февраля, дебаты сосредоточатся на состоянии трансатлантической безопасности и международного порядка в целом, а также на конфликтах и кризисах, прежде всего войне РФ против Украины.

В воскресенье, 15 февраля, в центре внимания будет Европа – ее способность и готовность действовать, оставаться конкурентоспособной и согласовывать общее европейское видение.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции по безопасности тема российско-украинской войны была в центре внимания. MSC 2025 показала шаги к наработке плана завершения войны. Украина четко очертила собственные красные линии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!