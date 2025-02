Кремль дал 'сигналы': в ISW объяснили, настроен ли Путин на прекращение войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и считает, что может добиться своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе. Свидетельство тому – длительный отказ Кремля от прекращения огня и других условий, которые США и Европа определили как необходимые для достижения крепкого мира в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики напомнили, что участвующие в переговорах с Вашингтоном представители Москвы продолжают настаивать на том, что мирное соглашение "должно основываться на требованиях России 2021 года"; они требуют выхода ВСУ из Курщины и вместе с тем "сдачи" нескольких крупных украинских городов, которые российские войска пока не оккупировали и не имеют перспективы их захватить.

"Путин и другие официальные лица Кремля постоянно возвращаются к довоенным требованиям и настаивают на том, что переговоры должны быть направлены на коренные причины войны, что означает полную капитуляцию Украины. Также Россия стремится ослабить НАТО", – говорится в сводке за 26 февраля.

Представители Конгресса США и западной разведки также оценили, что российский диктатор сохраняет эти военные цели и не заинтересован в переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно повторял намерение Украины вести переговоры с Россией добросовестно и идти на компромиссы, учитывая предложение обмена территориями, который отклонили российские официальные лица, и даже вести прямые переговоры с Путиным, несмотря на постоянные попытки диктатора дискредитировать украинского лидера.

В США также предложили России условия переговоров по содействию добросовестному диалогу. Но Кремль пытается изобразить позиции США и Европы на переговорах как существенно отличные, ложно выставляя европейские страны такими, что желают продолжать войну, хотя и США, и страны Европы преимущественно соглашаются по ключевым моментам. Американские и европейские чиновники постоянно повторяли, что и России, и Украине придется пойти на территориальные уступки в мирных переговорах.

В последние недели европейские страны объявили о нескольких новых пакетах военной помощи Украине и подтвердили важность продолжения такой поддержки. Госсекретарь США Марко Рубио 26 февраля заявил: "то, что действительно нужно Украине – это сдерживающий фактор... чтобы кому-либо было дорого обошлось наступление на них в будущем".

"Представители США и Европы также постоянно отмечали важность сохранения украинского суверенитета и важность участия Украины и Европы в мирных переговорах. Поэтому Кремль, вероятно, преследует цель обострить разногласия между США и Европой, а также между ними и Украиной, чтобы добиться дальнейших уступок в мирных переговорах и других переговорах в пользу России, включая те, которые поддерживают максималистские цели войны Путина", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель группы по вопросам РФ и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос объяснил, почему Путин заинтересован в паузе, а не в мире. По его словам, цель российского диктатора в этой войне неизменна – это капитуляция Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!