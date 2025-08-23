УкраїнськаУКР
В России заявили о "секретной встрече" Путина в Сарове: о чем идет речь

Анна Паскевич
Новости политики
4 минуты
11,4 т.
В России заявили о 'секретной встрече' Путина в Сарове: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин провел секретную встречу в закрым городе Саров Нижегородской области. На ней, вероятно, шла речь о межконинетальной ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, испытания которой сейчас готовятся.

Как сообщили российские СМИ, вечером в пятницу, 22 августа, после прилета в Саров Путин в первую очередь отправился на секретную встречу, о которой не сообщалось официально. В этом городе находится Российский федеральный ядерный центр.

Что известно о тайной встрече Путина

По данным росСМИ, на встрече могли говорить о межконинетальной ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, чьи испытания якобы сейчас готовятся.

О том, что в графике Путина была секретная встреча, рассказал журналист кремлевского пула от газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.

Он обратил внимание на то, что телеканал "Россия-24" сообщил о посадке самолета главы Кремля в Сарове в седьмом часу вечера, однако диктатор больше часа не появлялся в доме ученых, где должна была начаться программа визита.

При этом от аэропорта туда добираться всего около десяти минут.

В России заявили о "секретной встрече" Путина в Сарове: о чем идет речь

"Мне удалось выяснить, что Владимир Путин прежде всего поехал на одно из предприятий, которого не было в графике. Там и пропадал. Где-то ему было очень интересно", – сообщил Колесников.

По словам пропагандиста, Путин, вероятно, посещал секретное предприятие, занимающееся ядерным оружием.

"Учитывая, что в Сарове в свое время наладили серийное производство первой атомной бомбы и тоже никто не знал, где именно, можно было предположить многое", – пишет Колесников в статье.

Он добавил, что позже местные паблики сообщили: уже в аэропорту речь по шла о ходе испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой "и о том, можно ли будет принять ее на вооружение уже в 2025 году".

В России заявили о "секретной встрече" Путина в Сарове: о чем идет речь

РФ хочет вооружиться "Буревестником" до конца года

Как выяснило независимое российское издание "Агентство. новости", первым информацию о содержании встречи опубликовал анонимный Telegram-канал "Дети Арбата".

Сообщалось, что Путин в Сарове "принимает доклад" о ходе испытаний ракеты "Буревестник" и "степени ее готовности для принятия на вооружение" в 2025 году.

"Ранее этот вопрос поднимался на саммите с Дональдом Трампом, о чем в дальнейшем он уведомил европейские страны", – написал канал.

Исходя из данных FlightRadar-24 и времени выхода публикаций в Telegram-канале Кремля, у Путина действительно могла быть секретная встреча, пишет "Агенство Новости".

На кадрах официальной хроники видно, что диктатор прилетел в Саров на самолете Ту-214.

По данным FlightRadar-24, 22 августа в район Сарова летали сразу два таких борта Специального летного отряда "Россия".

Оба были в районе Сарова в районе 18 часов, перед вероятным приземлением они отключили транспондеры – устройства, отвечающие на запросы радаров и передающие данные о борте.

Сообщение о первом мероприятии Путина после приземления появилось в Telegram-канале Кремля только в 20:53.

Около полуночи оба самолета снова включили транспондеры в районе Сарова. Один из них взял курс на Москву, другой – на Сочи.

Согласно официальным кадрам хроники, Путина на аэродроме Сарова встречал в том числе начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который на кадрах с мероприятий не было видно.

В России заявили о "секретной встрече" Путина в Сарове: о чем идет речь

Что известно о ракете "Буревестник"

"Буревестник" (по кодификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall) – российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которую Путин презентовал как "революционное оружие" с "безграничной дальности"

Ее испытания сопровождались многочисленными авариями и неудачами, в частности катастрофами на полигонах и гибелью военных при попытках поднять обломки.

Изготовителем крылатой ракеты росСМИ называют ОКБ "Новатор" в Екатеринбурге совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Впервые о появлении "Буревестника" заявил Путин в марте 2018 года. По его словам, заявленная дальность полета в десятки раз превышает дальность полета Х-101.

По данным госагентства РФ ТАСС, ракета комплекса является дозвуковой. Траектория полета, по заявлению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО.

Эксперты указывают, что проект имеет большие технические риски и до сих пор не доведен до боеспособного состояния.

Что предшествовало

8 августа норвежское издание The Barents Observer сообщил что РФ может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" на архипелаге Новая Земля.

На это указывали закрытие неба в районе возможных испытаний, прибытие к архипелагу кораблей с секретными грузами и прилет самолетов "Росатома".

Позже об том же сообщили в Reuters.

Как отмечает "Агенство Новости", Путин посетил "родину российской атомной бомбы" на фоне "нового тупика" в мирных переговорах о завершении войны в Украине.

Москва отвергла гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, обсуждавшиеся в Вашингтоне на саммите президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ и Беларусь в следующем месяце планируют провести военные учения "Запад-2025" и учения в рамках ОДКБ на белорусской территории.

На этих учениях готовятся отработать планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

В МИД Украины предостерегли Минск от необдуманных провокаций и призвали сохранять благоразумие, не приближаться к украинским границам и не совершать провокаций.

