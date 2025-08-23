В России заявили о 'секретной встрече' Путина в Сарове: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин провел секретную встречу в закрым городе Саров Нижегородской области. На ней, вероятно, шла речь о межконинетальной ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, испытания которой сейчас готовятся.

Как сообщили российские СМИ, вечером в пятницу, 22 августа, после прилета в Саров Путин в первую очередь отправился на секретную встречу, о которой не сообщалось официально. В этом городе находится Российский федеральный ядерный центр.

Что известно о тайной встрече Путина

По данным росСМИ, на встрече могли говорить о межконинетальной ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, чьи испытания якобы сейчас готовятся.

О том, что в графике Путина была секретная встреча, рассказал журналист кремлевского пула от газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.

Он обратил внимание на то, что телеканал "Россия-24" сообщил о посадке самолета главы Кремля в Сарове в седьмом часу вечера, однако диктатор больше часа не появлялся в доме ученых, где должна была начаться программа визита.

При этом от аэропорта туда добираться всего около десяти минут.

"Мне удалось выяснить, что Владимир Путин прежде всего поехал на одно из предприятий, которого не было в графике. Там и пропадал. Где-то ему было очень интересно", – сообщил Колесников.

По словам пропагандиста, Путин, вероятно, посещал секретное предприятие, занимающееся ядерным оружием.

"Учитывая, что в Сарове в свое время наладили серийное производство первой атомной бомбы и тоже никто не знал, где именно, можно было предположить многое", – пишет Колесников в статье.

Он добавил, что позже местные паблики сообщили: уже в аэропорту речь по шла о ходе испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой "и о том, можно ли будет принять ее на вооружение уже в 2025 году".

РФ хочет вооружиться "Буревестником" до конца года

Как выяснило независимое российское издание "Агентство. новости", первым информацию о содержании встречи опубликовал анонимный Telegram-канал "Дети Арбата".

Сообщалось, что Путин в Сарове "принимает доклад" о ходе испытаний ракеты "Буревестник" и "степени ее готовности для принятия на вооружение" в 2025 году.

"Ранее этот вопрос поднимался на саммите с Дональдом Трампом, о чем в дальнейшем он уведомил европейские страны", – написал канал.

Исходя из данных FlightRadar-24 и времени выхода публикаций в Telegram-канале Кремля, у Путина действительно могла быть секретная встреча, пишет "Агенство Новости".

На кадрах официальной хроники видно, что диктатор прилетел в Саров на самолете Ту-214.

По данным FlightRadar-24, 22 августа в район Сарова летали сразу два таких борта Специального летного отряда "Россия".

Оба были в районе Сарова в районе 18 часов, перед вероятным приземлением они отключили транспондеры – устройства, отвечающие на запросы радаров и передающие данные о борте.

Сообщение о первом мероприятии Путина после приземления появилось в Telegram-канале Кремля только в 20:53.

Около полуночи оба самолета снова включили транспондеры в районе Сарова. Один из них взял курс на Москву, другой – на Сочи.

Согласно официальным кадрам хроники, Путина на аэродроме Сарова встречал в том числе начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который на кадрах с мероприятий не было видно.

Что известно о ракете "Буревестник"

"Буревестник" (по кодификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall) – российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которую Путин презентовал как "революционное оружие" с "безграничной дальности"

Ее испытания сопровождались многочисленными авариями и неудачами, в частности катастрофами на полигонах и гибелью военных при попытках поднять обломки.

Изготовителем крылатой ракеты росСМИ называют ОКБ "Новатор" в Екатеринбурге совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Впервые о появлении "Буревестника" заявил Путин в марте 2018 года. По его словам, заявленная дальность полета в десятки раз превышает дальность полета Х-101.

По данным госагентства РФ ТАСС, ракета комплекса является дозвуковой. Траектория полета, по заявлению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО.

Эксперты указывают, что проект имеет большие технические риски и до сих пор не доведен до боеспособного состояния.

Что предшествовало

8 августа норвежское издание The Barents Observer сообщил что РФ может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" на архипелаге Новая Земля.

На это указывали закрытие неба в районе возможных испытаний, прибытие к архипелагу кораблей с секретными грузами и прилет самолетов "Росатома".

Позже об том же сообщили в Reuters.

Как отмечает "Агенство Новости", Путин посетил "родину российской атомной бомбы" на фоне "нового тупика" в мирных переговорах о завершении войны в Украине.

Москва отвергла гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, обсуждавшиеся в Вашингтоне на саммите президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ и Беларусь в следующем месяце планируют провести военные учения "Запад-2025" и учения в рамках ОДКБ на белорусской территории.

На этих учениях готовятся отработать планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

В МИД Украины предостерегли Минск от необдуманных провокаций и призвали сохранять благоразумие, не приближаться к украинским границам и не совершать провокаций.

