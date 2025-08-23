Учения 'Запад-2025': МИД Украины предостерег Минск от 'необдуманных провокаций'

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали военные учения "Запад-2025", которые Россия и Беларусь проведут уже в следующем месяце, а также учения в рамках ОДКБ на территории республики. В ведомстве предостерегли Минск от необдуманных провокаций и посоветовали сохранять благоразумие, не приближаться к нашим границам и не провоцировать Силы обороны Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД от 22 августа. Там отметили, что Украина помнит о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и беларуского диктаторов, когда накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".

"Подчеркиваем, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для беларуского народа, с которым мы стремимся жить в мире, имеем общее прошлое, которое достигает Княжеской эпохи и Великого Княжества Литовского, и будущее – в европейской семье народов", – сказано в сообщении.

Это заявление было опубликовано в контексте того, что в течение следующих недель на территории Республики Беларусь состоятся военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025", и совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации "Запад-2025".

В МИД напомнили, что с 2022 года Беларусь является соучастницей преступления агрессии РФ против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения на наше государство, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в ее неспровоцированной и преступной захватнической войне против Украины.

Сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет непосредственную угрозу не только для Украины, но и для Польши, государств Балтии и всей Европы, а также препятствует мирным усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", – призвали в МИД.

Что известно об учениях "Запад-2025"

В начале августа в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой уже прибыл на территорию страны.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Маневры "Запад" всегда имели особое значение для России и Беларуси. Последний раз такие учения проходили в 2021-2022 годах, а уже в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, использовав территорию Беларуси как плацдарм для атаки. Именно под видом учений Россия накапливала войска у украинских границ.

Известно, что в Беларусь прибыло несколько сотен российских военных. Также туда активно перебрасывается военная техника.

Также стало известно, что в рамках учений "Запад-2025" военные РФ и РБ отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".

Украинская разведка и Госпогранслужба постоянно отслеживают ситуацию и возможное дальнейшее прибытие российских подразделений в Беларусь. Неделю назад пограничники сообщали, что сейчас нет признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси.

В Литве тем временем ввели запрет на полеты в воздушном пространстве на границе с Беларусью. Такое решение было принято после инцидентов с российскими дронами и накануне российско-беларуских учений "Запад-2025".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа было объявлено, что осенью этого года на территории Беларуси пройдет целый ряд военных учений. Кроме "Запада-2025" с россиянами (с 12 по 16 сентября) военнослужащие ВС РБ примут участие в серии тренировок "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в рамках Организации договора о коллективной безопасности в сентябре-октябре.

