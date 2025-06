В России снова вспомнили о "грязной" бомбе: в ISW объяснили, что могут означать угрозы Кремля

В стране-агрессоре России возрождают ложную версию о том, что Украина намерена использовать против нее "грязную" бомбу. Вероятно, Кремль делает это в попытке повлиять на западные дискуссии о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи.

В последний раз такое выражение кремлевские чиновники использовали в конце 2022 года. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня российский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос модератора о том, будет ли Украина использовать "грязную" бомбу (обычную взрывчатку, начиненную радиоактивным материалом, которая не является ядерным оружием) против России. Он заявил, что это будет "колоссальной ошибкой" и что Россия "пропорционально" ответит всем угрозам.

Кремлевский диктатор пригрозил, якобы российский ответ на использование Украиной такой бомбы будет "катастрофическим" для нее, но при этом сам себе возразил, сказав: нет никаких доказательств того, что она намерена ее использовать.

На следующий день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ухватился за заявление Путина и пригрозил, мол, Россия "ответит тактическим ядерным оружием", если Украина использует против нее "грязную" бомбу.

В ISW напомнили, что ранее российские официальные лица активизировали нарратив о "грязной" бомбе и ядерном шантаже в марте и октябре 2022 года. Аналитики оценивали, что тогда Кремль прибег к этому, чтобы замедлить западные обсуждения предоставления дополнительной военной помощи Украине и подорвать решимость Запада.

"Российские официальные лица, вероятно, вновь вводят этот нарратив на фоне продолжающихся дебатов в Соединенных Штатах и ​​Европе о дальнейшей помощи Украине", – предположил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России придумали новое циничное "требование", которое собираются выдвинуть Украине на следующем возможном этапе переговоров. В Москве задумали заставить Киев уничтожить все западное вооружение, предоставленное партнерами для защиты от российской агрессии.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали требование россиян абсурдным. В ведомстве отметили, что такие заявления российских чиновников свидетельствуют об их полной неадекватности.

