'Полная неадекватность': в МИД Украины ответили на требования России по уничтожению западного оружия

В Министерстве иностранных дел назвали абсурдным новое требование россиян к Украине об уничтожении вооружения, переданного западными партнерами для защиты от наступления и обстрелов войск РФ. В ведомстве отметили, что такие заявления российских чиновников свидетельствуют об их полной неадекватности.

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Об этом на своем канале в социальной сети Х написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в среду, 18 июня. Так он прокомментировал высказывания заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Тихий обнародовал отрывок материала с заявлением представителя российского МИД.

"Российские чиновники выдвигают новые абсурдные требования почти каждый день. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное пренебрежение к усилиям США по прекращению войны", – написал спикер МИД Украины.

Напомним, что 16 июня Грушко заявил, что Украина должна уничтожить западное вооружение для прекращения войны. По его словам, поставки оружия Украине якобы "создают огромную угрозу безопасности не только России, но и самих западных стран".

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Вооружения должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", – выдал россиянин.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил 10 июня, что США намерены сократить свой бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году. Он не уточнил масштабов запланированных сокращений. При этом заявил, что "мирное урегулирование путем переговоров" якобы отвечает наилучшим интересам Украины, России и США.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитик, научный эксперт и директор российских исследований Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Леон Арон считает, что новая стратегия диктатора РФ Путина направлена не только на истощение украинской армии, но и на "истощение" президента США Дональда Трампа.

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