Медведев после фантазий Путина о грязной бомбе пригрозил Киеву ядерным ударом

Экс-президент, ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил бредовые обвинения диктатора Владимира Путина о потенциальной угрозе удара "грязной ядерной бомбой" из Украины. Если это произойдет, то, по словам Медведева, Москва применит тактическое ЯО.

Видео дня

Представитель Кремля обнародовал свои "субботние комментарии" в Telegram-канале. Как и всегда, он выдал об Украине абсолютно неправдивые пропагандистские "новости".

В этот раз Медведев заявил о "возможной попытке врага создать и применить так называемую грязную бомбу" (ранее на эту тему высказывался на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава Кремля Путин).

"Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает", – пригрозил Медведев.

Он вспомнил, что Путин как раз говорил о "зеркальном ответе", который предусмотрен ядерной доктриной Российской Федерации и "логикой здравого смысла". Диктатор угрожал: "Поэтому наш ответ будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим – к сожалению, для всей Украины. Надеюсь, до этого никогда не дойдет".

Медведев продолжил размышления своего хозяина. Мол, "о последствиях для будущей жизни и об экологии" он лучше вообще промолчит. А украинцам он цинично посоветовал посмотреть сериал о Чернобыле либо погулять в зоне отчуждения – несмотря на то, что именно Москва врала всему миру о ЧАЭС.

"Больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его [ядерный удар] хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал", – написал российский чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дмитрий Медведев, комментируя обращение президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину, пригрозил третьей мировой войной.

– Также замглавы Совбеза мечтал о распространении "буферной зоны" на всю Украину, если страны Запада продолжат помогать Киеву.

– Медведев, согласно анализу Института изучения войны, неоднократно перечеркивал попытки Путина создать видимость заинтересованности в достижении мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!