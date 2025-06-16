В стране-агрессоре России придумали новое циничное "требование", которое собираются выдвинуть Украине на следующем возможном этапе переговоров. В Москве задумали заставить Киев уничтожить все вооружение, которое страна получила от западных партнеров для защиты от российского полномасштабного вторжения.

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Об этом в понедельник, 16 июня, заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Александр Грушко, передают российские пропагандистские СМИ. Более того, "условие" оккупантов состоит в том, чтобы "утилизация" украинского вооружения была "гарантирована международными механизмами".

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Вооружения должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", – выдал Грушко.

Он также сделал циничное заявление о том, что поставки оружия Украине якобы "создают огромную угрозу безопасности не только России, но и самих западных стран". При этом представитель российских оккупационных войск не упомянул о том, что западное оружие Украине не понадобилось бы, если Россия не напала на нее, не забрала часть территорий и ежедневно не обстреливала мирные города, убивая местных жителей.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил 10 июня, что США намерены сократить свой бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году. Он не уточнил масштабы запланированных сокращений. При этом заявил, что "мирное урегулирование путем переговоров" якобы отвечает наилучшим интересам Украины, России и США.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что дата нового этапа переговоров делегаций Украины и РФ еще не определена, не исключено, что это может произойти после 22 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без США будет очень сложно остановить Путина, который не хочет заканчивать войну. Однако диктатор показывает американскому лидеру "позитив" ради того, чтобы против России не вводили жесткие санкции.

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