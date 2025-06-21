Власть страны-агрессора и россиян пытаются убедить, что украинские Сумы являются "исторически русским городом", население которого ждет прихода России. Более того, Киев якобы относится к Сумам и его жителям по остаточному принципу.

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По крайней мере, так говорит предатель Владимир Рогов. Напомним, что после побега в Москву этот коллаборационист стал председателем "комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета".

"Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, потому что осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание", – сказал Рогов.

По его словам, украинская власть всегда относилась к Сумам и его жителям как к чему-то второстепенному.

"Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, без повышения уровня жизни местного населения. В России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений", – пытается убедить предатель Рогов.

Такая точка зрения не удивляет – если у человека нет собственного прошлого, для него не может быть и объективной истории. А у Рогова, как признают в "комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета", никакого прошлого нет.

Комментарий предателя появился на фоне последних заявлений российского диктатора Владимира Путина, у которого также со знанием истории не все в порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера главарь Кремля признался, что пока что не ставил своим подчиненным задачу оккупировать город Сумы. Но такой вариант он не исключает, и вообще не считает Украину отдельным государством, а украинцев – отдельным народом.

Относительно "русского города, основанного русскими людьми" – Сумы расположены на Слобожанщине, а Слободская Украина всегда была неотъемлемой частью земель украинских казаков.

В ранние времена Слобожанщина составляла часть территории северян, с конца IX в. она вошла в состав Киевского государства, сначала в Черниговское и Переяславское, а затем и Новгород-Северское княжества.

До XVI века Слобожанщина была практически безлюдной степью. Лишь начиная со второй половины XVI века, на Слобожанщине появились два потока колонизации. С севера шла московская колонизация, связанная со строительством военно-оборонительных линий для охраны московского государства; с запада – украинская. Что интересно – оба потока располагались соответственно сегодняшней границе.

То есть, в течение второй половины XVI в. московское правительство образует сторожевые станицы, строит города Орел, Ливны и Воронеж, Белгород, Оскол и Курск. В свою очередь украинский поток создает украинские поселения в пределах нынешней Сумской области.

Также интересно, как создавались эти два потока. Московская практика с тех времен не изменилась – земли заселялись принудительно людьми из тюрем и каторги, военными по приказу командования, массовым переселением с других территорий. Украинский поток вообще никто не формировал – он был образован казацкими семьями, которые искали волю и свободные земли.

При Хмельнитчине, в частности после Белоцерковского соглашения 1651 г. казаки Черниговского и Неженского полков во главе с полковником Иваном Дзиковским, с семьями и имуществом, основали город Острогожск. А казаки из Ставища, военные Белоцерковского полка во главе с Герасимом Кондратьевым, основали город Сумы.

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