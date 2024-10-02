Курщина – это северо-западная часть крупнейшего историко-географического региона Украины Слобожанщины. Юг Курщины принадлежит к этническим украинским землям. Исторически термин "Курщина" начали использовать при обретении городом Курск административных полномочий центра Курского наместничества Российской империи (1779–96), то есть только с конца XVIII в. В настоящее время этот регион административно входит в состав Курской, Воронежской и Белгородской области РФ.

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Древнейшие поселения на ее территории относятся к среднему палеолиту (80–32 тыс. р. до н. э.), впоследствии здесь жили носители среднеднепровской культуры, срубной культурной общности, бондарихинской культуры, зарубинецкой культуры, киевской культуры, черняховской культуры. Достопримечательности роменской культуры связывают с племенами сиверян, которых 882 киевский князь Олег обложил данью. Сохранившая независимость часть сиверян развернула широкомасштабное строительство укрепленных городищ в Посеймье (басейна реки Сейм) и ко второй половине Х в. сформировало собственное государственное образование. В конце Х в. вследствие территориальной экспансии киевских князей Курщина вошла в состав Руси, вероятно, в 985г., после похода князя Владимира Святославича на Волжскую Булгарию.

Окончательно покорил сиверян князь Ярослав Мудрый и включил эти земли в состав Переяславского княжества. От конца ХІ в. между киевским и черниговским князьями шла борьба за нынешнюю Курщину, обусловленная попыткой контролировать торговый путь из Киева в Волжскую Булгарию, через который поступали товары из Византии, Закавказья, Ближнего Востока и Средней Азии.

Впервые Курск упоминается в письменных источниках 1032 в "Житии Феодосия Печерского", уроженца Василькова (Киевская область), отец которого был отправлен князем налаживать руководство над регионом. Святой Феодосий – это, в сущности, первый гражданин Курска, основатель города в его ранней истории. Он не только стал духовным столбом города, но и оказал значительное влияние на его развитие и становление.

Курщина закрепилась за потомками Михаила Черниговского, с 1097 г. входила в Новгород-Сиверское княжество (с ней связаны события "Слова о полку Игореве"). В конце концов Посеймье вошло в Черниговское княжество, из которого в первой трети ХІІ в. выделилось Курское княжество.

Относительно независимое от Киева Курское княжество просуществовало вторую половину XII и весь XIII век. В 1239 году было разорено монголами впервые, второго нападения в 1278-м фактически не выдержало и снова стало частью Киева. В 1239-1241 гг. испытала значительные разрушения и опустошения от нападений монголо-татар.

После разгрома татар в битве на Синих водах в 1362 году Курщина долгое время входила в одно из Украины государства Великого княжества Литовско-Русько-Жемайтского, однако после лет господства татар территория была почти опустошена.

Москва завоевала Курщину после серии военных кампаний и переговоров только в 1596 году, но бои за этот регион начались еще в 1503 году. Ряд историков подчеркивают, что весь XVI век современный город Тула был фронтиром московского государства – далее Дикое поле, где не было никакого контроля над местными и там часто орудовали татары.

Первые поселения украинских козаков (черкасов) появились в этом краю в середине XVI в. в связи с организацией князем и первым запорожским гетманом Д. Вишневецким (Байдой) обороны южных границ московского царства от нападений, в конце того же столетия пограничные залоги состояли преимущественно из украинцев. По свидетельству английского купца Д. Флетчера, 1588 г. на московских южных границах из 4,3 тыс. наемных пехотинцев около 4 тыс. составляли украинцы, а это чуть более 93%.

Через территорию Курщины проходили татарские пути-"сакмы" (в частности, Бакаев путь). Массовое переселение началось в 1630-х гг., большинство переселенцев происходило из Приднепровья (Черниговщины и др.). Параллельно шла и церковная колонизация.

К появлению тогда крайне незаселенном Диком поле казацких полков с полным подражанием устройству Гетманщины привели восстание казаков против Польши в центральной части Украины.

Одним из толчков к переселению стало крестьянско-козацкое восстание под предводительством Я. Острянина. После неудачного восстания Якова Острянина в 1638 г., как минимум, несколько тысяч казаков во главе с самим Острянином переселились на современную Харьковщину. Впоследствии из-за опустошения центральной Украины во время Хмельнитчины огромный массив людей пошел в слобод (мест, где нет феодальных повинностей и часто налогов).

Так в 1652 году Герасимом Кондратьевым, бежавшим от преследования шляхты, и его казаками основаны Сумы. Подобным образом основали казаки и Суджу, Новый Оскол, Обоянь, находящуюся сейчас на территории современной Белгородской и Курской областей (тогда Курщине). Они же построили и защищали известные Курск, Белгород, Старый Оскол – последние два были основаны в конце XVI как первые фронтирные крепости россиян против татар.

С 1667 года Курщина принадлежала к Белгородской епархии (Белгород – город в восточной части Слободской Украины).

Слободская Украина, или Слобожанщина - происходит от термина "слобода" – поселение, временно освобожденные от феодальных повинностей. Царское правительство способствовало дальнейшему переселению на территорию Слобожанщины украинцами, в частности позволяло им селиться общинами, наделяло землей, сохраняло за ними козацкие вольности и полковое устройство. Делалось это царским правительством дабы попытаться предотвратить бегство русских крепостных крестьян на Дон, а также с целью укрепления южных границ от набегов крымцев и ногайцев, а так же с целью окультуривания и развития данного региона. Слобожанщина как историко-этнографический регион сформировалась в результате массовой украинской колонизации этих территорий в XVII-XVIII веках и частично колонизации русской.

Переселенческие потоки украинцев на Курщине шли на Восток по рекам, левым притокам Днепра (Сейм и др.), заселение часто происходило по праву свободного занятия. Украинцы, во время заселения окрестностей Дикого Поля, фактически возвращались на свою историческую родину, там, где до набегов ордынцев многие столетия проживали предки этого народа.

Современная Курская область входит в территорию Слобожанщины. Слобожанщина исторически охватывала современные Харьковскую, Сумскую, Луганскую и Донецкую области Украины, а также большие части Белгородской, Воронежской, Курской областей России. Курская область, которая сегодня является частью России, тогда составляла это культурно-историческое сообщество, где преобладали украинские поселения, традиции и быт.

Не стоит отождествлять Слободскую Украину только со Слободскими казацкими полками (на рисунке "Карта Слободских полков"), которые Московия официально разрешила в 1651 году, потому что поселения украинцев в Курщине доходили до современного Курска. То есть, распространялись доброй половиной региона.

Интересен Острогожский полк, который входил в Слободские полки – заселенный его казаками край сейчас почти полностью находится в Воронежской области.

Заселение казаками Курщины можно сравнить по многим признакам более известной некоторым Кубани. Историки приводят некоторые общие черты - сходства:

Слободская Украина и Кубань были заселены преимущественно украинскими казаками, и затем туда пошли украинские и русские крестьяне;

оба региона имели стратегическое значение для России, а казаков использовали как оборонительную силу;

в процессе колонизации оба региона испытали влияние разных традиций – смешивание украинской, русской и кавказских культур.

На территории Рыльского района Курской области, что на северо-западе Сум, есть три села – Ивановское, Степановка и Мазеповка, которые вместе образуют полное имя выдающегося украинского гетмана: Ивана Степановича Мазепы. И это не случайность, потому что основал эти села именно он. Так поступал не только Мазепа.

Во времена гетманства Ивана Мазепы в состав Гетманщины входил и Стародубский полк, земли которого находятся полностью за пределами Украины в составе Брянской области рф.

Украинцы Курщины активно участвовали в национально-освободительной войне под руководством Б. Хмельницкого. Некоторое время административным центром Белгородского разряда, которому подчинялась Слобожанщина (с 1668 – Посольскому Приказу), был Курск.

Однако неудачная попытка Мазепы обрести независимость от Московии в 1709 году привела к постепенной аннексии Гетманщины и полному уничтожению казацкого строя на территории Украины.

Манифестом императрицы Екатерины II от 28 июля 1765 года отменила козацкий строй и слободские полки (полковая система – это вид административного-территориального управления в Украине, как воеводства в Польше), слободские козаки были лишены своих привилегий и обращены в войсковых обывателей (государственных крестьян), считавшихся лично свободными, а слободские козачьи полки (именно военные подразделения козаков) реорганизованы в регулярные гусарские. Одновременно казачья старшина была уравнена в правах с русским дворянством и превратилась в помещиков. Так начался долгий процесс ассимиляции украинского народа, и стартовал он именно с Украины Слобожанской.

Можно выделить следующие этапы русификации Украины:

1765 год: отмена козацкого устройства в Слободской Украине;

1775 год: уничтожение Запорожской сечи;

1783: введение крепостного права на Левобережье Украины и полная аннексия Гетманщины.

Но вытравить украинский дух у местных людей так и не получилось, не смотря ни на какие репрессивные действия.

По всем данным и упоминаниям люди из современного Курска, Белгорода, Брянска, Воронежа на протяжении веков ходили в паломничество не в Москву или другой российский город, а в Киев. Так повелось еще со времен святого Феодосия Печерского (XI век) до начала XX века. На Слобожанщине преобладали украинские обряды и традиции.

С приходом украинцев край начал стремительно развиваться. В 1719 в селе Глушково на Курщине основана первая на Слобожанщине суконная мануфактура. 1708-1727, то есть в начале XVIII в. бОльшая часть современной Курской обл. входила в состав Киевской губернии, в составе которой 1712-1719 г. существовала Курская провинция.

В экономическом плане, кроме земледелия и животноводства, слобожане занимались ремеслами и торговлей. Но главной изюминкой региона был самогон. Тогда его производство называли курением водки. Уход за хозяйством и винокурение давали слобожанам большую прибыль, что вело к развитию региона. Изготовленный самогон часто вывозили в соседнюю Россию, где он пользовался спросом благодаря своему качеству. Таким образом, самогоноварение стало не только частью быта, но и важной составляющей экономической жизни слобожан. Самогон был одним из основных товаров, которые производили и продавали слобожане. Самогон часто использовался как расчетная единица в бартерных сделках и обмене товарами как с местными, так и с пришлыми. Другие местные товары были более традиционными: зерно, древесина, мясо, лен, конопля, шерсть, керамика и другие гончарные изделия.

Но затем, в процессе русификации, территория Слободской Украины вошла в состав Слободско-Украинской губернии. В 1835 году Слободско-Украинская губерния переименована в Харьковскую губернию.

Колониальная политика Российской империи, выросшей из московского княжества, со временем только усиливалась. Разрушение Запорожской Сечи и упразднение устройства и вольностей украинского народа со стороны царизма набирала обороты. Указами, распоряжениями и циркулярами запрещалось использование, в первую очередь, украинского языка. В атаку великодержавные шовинисты пошли по всем направлениям: образованию, богослужениям, культуре, запретам на изготовление и продажу литературы, и даже запрет театральных постановок.

На протяжении всего колониального периода нахождения Украины в составе московских (питерских) государственных образований был опробован и доведен до совершенства процесс как добровольно-поощрительного, так и принудительно-карательного переселения народа со своей исторической родины. Для управления колониальным государством из части "титульной" нации в "новые земли" направлялись государственные служащие – колонисты, от губернаторов и наместников, до духовенства и учителей. В то же время, стартовал процесс вымывания талантливой части национальной элиты для служения империи, от службы при дворе и в армейских компаниях до географических экспедиций и колонизации новых и новых земель. Процесс ассимиляции и создания "единого гражданина империи" достиг исполинских масштабов задолго до прихода к власти большевиков, перешедших от запретов и гонений царского режима на отдельных ярчайших патриотов на расстрелы всех несогласных с политикой создания нации "советского человека".

Сразу же после проведения Октябрьского переворота, до сих пор называемого в России "Великой октябрьской социалистической революцией", в Украине, которая массово стонала от имперского гнета царизма было провозглашено, а в последствии создано национальное украинское государство.

Территория Севера Слобожанщины, в том числе и Курщина, являлась объектом споров при определении границ между РСФСР и УССР. По поручению председателя ВУЦИК Г. Петровского историки М. Грушевский и Д. Багалий подготовили основательную науку. разведку об ареалах расселения украинцев, согласно которой граница должна проходить через Курскую губу. с включением в состав УССР южной части ее Суджанского, Грайворонского, Белгородского и Корочанского уездов. Руководство РСФСР выдвинуло территориальные претензии на украинские земли (Новгород-Северский и Старобельский уезды, северные части Сумского, Ахтырского и Харьковского округов). После переговоров принято компромиссное решение о присоединении к УССР только половины территории, определенной исследованиями М. Грушевского и Д. Багалия (общая численность населения – около 1 млн человек), однако в нач. 1925 г. ЦК РКП(б) в одностороннем порядке сократил эту часть вчетверо (более 200 тыс. населения). Таким образом, за пределами УССР остались миллионы украинцев.

Присоединить к УССР смежные с ней земли, заселенные преимущественно украинцами, безуспешно требовал во 2-й пол. 1920-х гг. М. Скрипник. По переписи 1926, в Курской губ. проживало 554,6 тыс. украинцев (19,1% населения), в целом на прилегающей к УССР территории РСФСР – более 4,5 млн. В 1928 г. Курску, Воронежскую, Орловскую и Тамбовскую губ. объединены в Центральночерноземскую обл. РФ (по состоянию на 1927 – ок. 1,6 млн украинцев), которая в 1934 разделена на Воронежскую и Курскую области. 1954 г. почти всю заселенную украинцами южную часть Курской обл. передано в вновь Белгородскую обл., поэтому по переписи 1960, на Курщине проживало только 180 тыс. украинцев. Кроме дискриминационного разграничения границ, процессам ассимиляции способствовали закрытия в нач. 1930-х гг. образовательных учреждений с украинским как родным языком обучения, культурных и общественных учреждений, периодических изданий, а также тотальная русификация, являвшаяся весомой составляющей национальной политики в СССР (см. Лингвоцид). Сегодня украинский язык сохранился только в части сел Юга и Запада Курщины в форме слободского диалекта (принадлежит к юго-восточному наречию украинского языка) или суржику. Украинский язык повлиял на приграничные районы России (курсско-орловская группа, оскольский говор русского языка).

Российская экспансия украинских земель в ХХ веке только усилилась. И тут Курщина повторила судьбу Кубани, так же, как и остальные украинские земли, по-звериному отрезанные РСФСР у украинского государства: Стародубщина, Белгородщина, Воронежчина, Черномория.