'Вся Украина – наша': Путин снова заговорил об 'одном народе' и озвучил новые территориальные претензии

Диктатор страны-агрессора России на сегодня якобы не ставит оккупантам задачу захватить город Сумы. Но вариант оккупации Сум он не исключает, заявил Владимир Путин 20 июня. Дело в том, что лично главарь Кремля не считает Украину отдельным государством, а украинцев – отдельным народом.

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Об этом диктатор РФ говорил во время петербургского международного экономического форума. Что касается Сум – по словам Путина, город может оказаться в так называемой зоне безопасности.

"В Сумской области глубина зоны безопасности составляет от 10 до 12 километров. Далее – город Сумы, областной центр. У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – сказал он.

По словам Путина, захватчики вынуждены создавать эти зоны безопасности, поскольку украинские защитники якобы "постоянно атакуют приграничные регионы" России. Причем главарь Кремля намекнул, что таких границ вообще не существует и вся Украина является российской.

"Вы сказали относительно областей в Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что русские и украинцы на самом деле являются единым народом. В этом смысле вся Украина наша", – сказал он.

Отдельно диктатор намекнул, что в этом смысле ихней является и большая часть Европы, и даже Израиль.

"Есть определенная логика боевых действий. Это не поговорка, не притча, а правило – там, где ступает нога российского солдата, – то наше", – сказал он.

Израиль сегодня, по словам Путина, является "почти русскоязычной страной". Диктатор не сказал прямо, что российские захватчики могут и там "защищать русскоязычных", но намекнул на это. Москва якобы учитывает количество носителей русского языка в Израиле, подчеркнул глава Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, еще вчера диктатор цинично заявил, что РФ якобы не начинала военные действия в Украине. С его слов получается, что наша страна напала на себя сама, а Россия "пытается закончить войну".

Также Путин намекнул, что если бы Трамп был президентом вместо Байдена, то он захватил бы юго-восток Украины без войны.

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