В Раде начали проверку из-за сообщения о массовом отравлении депутатов: что известно

В Верховной Раде Украины начали проверку после сообщений о массовом пищевом отравлении среди народных депутатов. Предварительно рассматривается версия ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.

Окончательные выводы обещают обнародовать после лабораторных исследований. Об этом сообщают hromadske, Суспільне и Укринформ.

Заседание Верховной Рады 12 февраля не состоялось из-за отравления значительной части депутатов. Сергей Гривко заявил, что он, вероятно, отравился в столовой Верховной Рады.

Руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матеева сообщила, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных продуктов. Также отбираются образцы для проведения лабораторных исследований.

В парламенте уточнили, что предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Окончательные выводы можно будет сделать только после получения результатов лабораторных анализов, о чем пообещали сообщить дополнительно.

На время проверки Верховная Рада приостановила работу столовой, где, по предварительным данным, могли отравиться народные депутаты. Сейчас там продолжается санитарная проверка.

Между тем парламент в этот день не смог рассмотреть ни одного вопроса повестки дня из-за нехватки голосов.

После открытия заседания первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко несколько раз провел сигнальное голосование, чтобы определить количество депутатов в зале. Зарегистрировались 279 парламентариев, однако потенциал поддержки законодательных инициатив составил всего 204 голоса при минимально необходимых 226.

Из-за отсутствия достаточного количества голосов заседание пришлось закрыть.

Следующая пленарная неделя должна начаться 24 февраля. Сегодня парламент планировал рассмотреть ряд важных законопроектов, в частности по социальной защите военнослужащих базовой службы и членов их семей, изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, а также совершенствование механизмов проверки кандидатов на службу в Национальной полиции.

