Рада приняла закон о минуте молчания в Украине: Кондратюк объяснила, чем важно это решение

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об общенациональной минуте молчания в 09:00. Решение поддержали 260 народных депутатов.

Видео дня

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Она вместе с группой народных депутатов выступила инициатором документа.

Украинский парламент принял Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно почитания памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации". Документ дополняет Закон Украины "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа". Также изменения внесли в Кодекс гражданской защиты Украины. Речь идет о возможности использования систем оповещения и информирования во время проведения минуты памяти.

По словам Кондратюк, законопроект, инициатором которого является, в частности, общественная организация "Вшануй", имеет целью объединить общество и сформировать новую культуру чествования погибших Защитников и Защитниц Украины и других граждан, погибших в результате российской вооруженной агрессии

"Этот законопроект, который мы инициировали вместе с общественной организацией "Вшануй", направлен на объединение общества и формирование новой культуры достойного почитания памяти погибших Защитников и Защитниц Украины через ежедневный общий ритуал минуты молчания... Мы также не забываем о почитании памяти медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, энергетиков, волонтеров – всех мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Память начинается с ответственности живых перед погибшими согражданами. Именно к этому стремилась Герой Украины (посмертно), парамедик Ирина Цыбух, которая предлагала ввести минуту молчания как элемент новой культуры памяти во время войны", – объяснила Кондратюк.

Напомним, в декабре Законопроект №14144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно почитания памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ" был принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Предложенные изменения в украинское законодательство лишь регламентируют проведение ежедневной минуты молчания в девять часов утра. За указанный проект закона проголосовали 314 народных избранников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве предложили останавливать движение поездов метрополитена каждый день в 9:00 с целью чествования Героев. Отмечается, что такой жест станет знаком уважения и благодарности всем, кто отдал жизнь за Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!