В Раде формируется рабочая группа для быстрого обсуждения выборов во время военного положения

В Верховной Раде начали формирование рабочей группы для проработки вопроса возможного проведения выборов президента Украины в условиях военного положения. Обсуждение будет проходить при участии представителей парламента, избирательных органов и общественного сектора.

Видео дня

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, дату и время первого заседания рабочей группы объявят дополнительно.

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения", – говорится в сообщении Арахамии.

Вопрос возможных выборов президента планируют обсуждать при участии профильного комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. К процессу также привлекут представителей всех парламентских фракций и групп, Центральной избирательной комиссии и общественных организаций, деятельность которых связана с избирательным процессом.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Для проведения выборов во время войны необходимо изменить Конституцию Украины, а это процесс сложный и растянутый во времени. К тому же, кроме определенных законодательством сроков избирательного процесса, никакие выборы не могут быть проведены без многомесячной подготовки.

Вопрос возможных выборов прокомментировал президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов, если это можно будет сделать безопасно, украинский лидер ответил, что Россия продолжает наносить по Украине удары огромным количеством дронов и ракет, "удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".

"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов", – пояснил Зеленский.

Ранее в Верховной Раде Украины анонсировали создание рабочей группы по вопросам референдумов и избирательного процесса по инициативе главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Руководителем этой группы станет первый вице-спикер парламента и новоизбранный председатель партии Александр Корниенко. Обязанности заместителей председателя будут исполнять вице-спикер Елена Кондратюк и глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть меры безопасности во время выборов в Украине, в частности с возможным прекращением огня и обстрелов в день голосования. Однако он требует обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих на территории страны-агрессора России.

Также Зеленский заявлял, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!