Путин требует, чтобы украинцы в России тоже выбирали президента Украины: что предлагает взамен

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть меры безопасности во время выборов в Украине, в частности с возможным прекращением огня и обстрелов в день голосования. Однако он требует обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих на территории страны-агрессора России.

Видео дня

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Известно, что такую позицию рассмотрят только при условиях, которые Москва считает приемлемыми.

Путин предлагает не наносить удары вглубь украинской территории в день голосования.

"Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах в Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", – заявил он.

Однако взамен страна-агрессор будет требовать, чтобы граждане Украины, которые находятся на российской территории, имели возможность проголосовать именно там. В то же время, по мнению российского президента, попытки Киева использовать избирательный процесс для остановки "продвижения российской армии" – неправильное решение.

"Если Киев хочет использовать выборы, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильный выбор", – считает диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Украине отсутствуют законодательные инициативы и даже черновики, которые бы регулировали проведение президентских выборов во время войны. Для разработки подобного документа нужен ряд факторов, в частности, безопасности.

Также напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова завершить войну, но исключительно на условиях полной капитуляции Украины. Это требование он замаскировал под формулировку "озвученные летом 2024 года условия". В то же время Путин "не видит готовности Киева к миру и утверждает, что Украина якобы отказывается от завершения "конфликта" "мирными средствами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!