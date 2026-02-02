Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться после 1 февраля

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 8 февраля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Вечером же 1 февраля в банках покупали доллар в среднем по 42,63 грн, а продавали по 43,17 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

В обменниках также ожидается снижение курса в покупке, при росте в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,5-43,5 грн. Вечером же 1 февраля:

Курс покупки доллара в них составил средние 42,46 грн.

Курс продажи – 43,16 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом, отметил банкир, в первой декаде февраля на валютном рынке Украины ожидается период относительной стабильности и понижения курсового напряжения. А потому, по его словам, резких колебаний стоимости валюты ожидать не следует.

"Валютный рынок в начале февраля входит в фазу относительного равновесия. Т.е., когда ключевые курсовые ориентиры формируются без резких сдвигов", – рассказал он.

Одним же из ключевых факторов этого, подчеркнул банкир, станет рост предложения. Прежде всего, отметил он, это связано с ожиданием активности аграрных компаний, которые обычно в это время увеличивают продажу валюты.

"Спрос при этом останется высоким – в частности со стороны импортеров энергоносителей. Однако разница между спросом и предложением будет постепенно сокращаться и находиться в пределах 5-7%", –спрогнозировал Лесовой.

Кроме того, отметил он, на рынке ожидается уменьшение волатильности – т.е., колебания курса станут менее резкими и более предсказуемыми. Это, по словам Лесового, будет способствовать более спокойному поведению участников рынка и населения.

"В отсутствие форс-мажорных факторов ожидается сохранение прогнозируемой динамики, а основные риски будут оставаться контролируемыми. Это может свидетельствовать о постепенном переходе рынка к периоду стабилизации", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты же советуют украинцам для обмена валюты выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку, подчеркивается, главное в этом – легальность и прозрачность операций.

