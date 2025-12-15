'Это сложная процедура': Магера объяснил, что нужно Украине для проведения выборов во время войны

Для проведения выборов во время войны необходимо изменить Конституцию Украины, а это процесс сложный и растянутый во времени. К тому же, кроме определенных законодательством сроков избирательного процесса, никакие выборы не могут быть проведены без нескольких месяцев подготовки.

Да и после дня голосования победитель выборов не получит полномочия сразу: ряд необходимых для этого процедур растянется еще на месяцы. Об этом интервью OBOZ.UA рассказал эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Может ли быть изменено законодательство Украины для проведения выборов во время войны

По словам Магеры, если предположить, что под давлением США Киев пойдет на внесение изменений в Конституцию для проведения выборов, процесс будет сложным и длительным.

"Изменения в Конституцию принимаются в течение двух очередных сессий Верховной Рады. Вообще это очень сложная процедура. Сначала президентом или не менее 150 народными депутатами вносится законопроект. Затем этот законопроект обязательно идет в Конституционный суд для получения заключения, соответствует ли он требованиям статей 157 и 158 Конституции", – отметил эксперт.

Первая из упомянутых Магерой статей содержит запрет внесения в Конституцию изменений, если они предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. В ней же прописан прямой запрет на изменения основного закона в условиях военного или чрезвычайного положения.

Вторая упомянутая статья содержит ограничения по срокам вынесения на голосование изменений, которые уже были отклонены ранее или положений, которые уже меняли депутаты ВРУ того же созыва.

Только в случае, если Конституционный суд даст положительное заключение, можно переходить к следующему этапу.

"Только тогда парламент переходит к стадии предварительного одобрения законопроекта 226 голосами и ждет следующую очередную сессию для того, чтобы принять закон минимум 300 голосами. Так, изменения в Конституцию не принимаются за день или два – это минимум две очередные сессии", – подчеркнул Магера.

Но даже если необходимые изменения будут приняты – рассчитывать на выборы уже через два-три месяца не стоит, предостерегает эксперт.

"Что касается самого избирательного процесса, то его срок определен в Конституции: для президентских выборов – 90 дней, для парламентских – 60 дней. В Конституции не определены сроки для местных выборов, однако в Избирательном кодексе это 50 дней. Итак, для каждого типа выборов есть свой срок избирательного процесса", – сказал он.

В то же время непосредственно избирательному процессу предшествует подготовка к нему – и она в определенные законодательством 60 или 90 дней не входит.

"Подготовка к избирательному процессу – это не избирательный процесс. Это технические функции, которые осуществляет, например, ЦИК по мониторингу избирательных участков, реестра избирателей, изменений в законодательство, которые необходимы для того, чтобы избирательный процесс запустить. Эксперты по избирательному праву говорят, что такой период должен длиться (если мы говорим о качественном периоде) хотя бы шесть месяцев", – отметил Магера.

Но даже если предположить, что в Украине в течение полугода готовились к выборам и три месяца проводили непосредственно избирательный процесс – через девять месяцев украинцы еще не получат нового президента.

"90 дней (продолжительность избирательного процесса во время президентских выборов. – Ред.) – это до дня голосования. После дня голосования – это срок для установления итогов голосования, определения количества, проведения повторного голосования, последующего установления результатов выборов, официального обнародования, инаугурации президента. Поэтому этот срок растягивается", – отметил эксперт.

И растягивается он, добавил Магера, еще на месяцы.

"Например, повторное голосование проводится на 21-й день, то есть за три недели. Но это только голосование. После него еще установление результатов. Также какое-то время потом нужно для подготовки к инаугурации президента. Таким образом, это может длиться до четырех месяцев", – пояснил он.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский расставил точки над "і" относительно выборов в Украине после того, как о необходимости срочно их провести заговорил Трамп.

Зеленский подчеркнул, что "не цепляется за кресло" и поддерживает проведение выборов в Украине при условии, если они состоятся легитимно и безопасно. Он отметил, что реагирует на заявления партнеров, в частности США, которые подчеркивают важность завершения войны и избежания каких-либо сомнений в демократических процессах.

Впоследствии глава государства уточнил свою позицию относительно выборов в Украине. Он признал, что получал сигналы о необходимости провести избирательный процесс, от президента США, но не исключает, что это могло быть требование Москвы.

Как бы там ни было, а Украине, по мнению президента, следует готовиться к любому развитию событий. Поэтому украинские депутаты работают над вариантами организации избирательного процесса во время военного положения, а сам Зеленский обращается к США с просьбой помочь обеспечить безопасность проведения выборов в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны РФ.

