'Не держусь за кресло': Зеленский высказался о выборах в условиях войны

Президент Владимир Зеленский в очередной раз высказался о проведении выборов в Украине. Он заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.

Видео дня

Однако избирательный процесс должен быть честным и прежде всего безопасным. Об этом глава государства подчеркнул в интервью для PAP.

Зеленский считает, что выборы возможны только в условиях безопасности

Так на вопрос о возможности проведения выборов, если их можно будет провести безопасно, украинский лидер ответил, что Россия продолжает наносить по Украине удары огромным количеством дронов и ракет, "удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".

"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.

"С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", – подчеркнул президент.

Однако он отметил, что поддерживает проведение выборов при условии обеспечения безопасности граждан, чтобы люди могли голосовать без угрозы для жизни во время посещения избирательных участков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал, заявив, что он готов к проведению выборов. Однако, по его словам, есть два вопроса: первое – это безопасность, второе – законодательная основа для легитимности проведения выборов.

Недавно Польша заявила, что хочет помочь Украине в проведении предстоящих выборов. Речь идет о правовой и логистической помощи, касающейся организации этого процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!