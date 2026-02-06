Блог | Сенсационный лидер: главные цифры УПЛ перед возобновлением сезона
20 февраля после зимней паузы возобновляется 35-й чемпионат Украинской Премьер-Лиги. Впереди – решающая часть сезона, в которой определятся обладатели медалей, неудачники чемпионата и победитель Кубка Украины.
Турнирная ситуация после 16 туров
Борьба за чемпионство и призовые места обещает быть напряженной. После 16 сыгранных туров первая пятерка турнирной таблицы выглядит следующим образом:
- ЛНЗ – 35 очков
- "Шахтер" – 35
- "Полесье" – 30
- "Динамо" – 26
- "Кривбасс" – 26
В нижней части таблицы расположились команды, находящиеся в зоне риска:
- "Кудривка" – 15 очков
- "Эпицентр" – 14
- "Александрия" – 11
- "Полтава" – 9
Чемпионат завершится в середине мая, и тогда станут известны как призеры, так и клубы, которые покинут элитный дивизион.
Напомним, по итогам сезона 2024/2025 Украинскую Премьер-Лигу покинули ее старожилы – "Черноморец" и "Ворскла", а также "Левый берег" и "Ингулец". Чемпионом страны в 17-й раз стало киевское "Динамо".
Кубок Украины: интрига сохраняется
Обладатель Кубка Украины также определится в мае. В четвертьфинале борьбу за трофей продолжат всего три клуба УПЛ: "Динамо" (Киев), "Металлист 1925" (Харьков) и ЛНЗ (Черкассы). Согласитесь, для элитного дивизиона представительство довольно скромное. Для сравнения: в розыгрыше Кубка Украины сезона 2013/2014 в четвертьфинал вышли четыре клуба УПЛ.
В сезоне 2025/2026 в число восьми четвертьфиналистов вошли сразу четыре представителя первой лиги: "Буковина" (Черновцы), "Ингулец" (Петрово), "Феникс-Мариуполь", "Чернигов". Также в четвертьфинале сыграет один представитель второй лиги – киевский "Локомотив".
Для "Динамо" этот четвертьфинал станет 27-м в истории клуба. Киевляне являются 13-кратными обладателями Кубка Украины. "Ингулец" однажды выходил в финал, где уступил "Шахтеру" – 15-кратному победителю турнира. "Буковина" в прошлом сезоне играла в полуфинале. Остальные участники – дебютанты данной стадии.
Формат и даты четвертьфиналов
Кубковые матчи состоят из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу назначается серия послематчевых пенальти. Базовые даты проведения четвертьфиналов – 4 и 5 марта.
Важно отметить один фактор: клубы УПЛ до матчей Кубка успеют провести два тура чемпионата, тогда как их соперники из низших лиг возобновят свои турниры лишь 21 марта.
Уже сейчас ясно, что в полуфинале Кубка мы увидим как минимум один клуб первой лиги – им станет победитель пары "Чернигов" – "Феникс-Мариуполь".
Где проходили финалы Кубка Украины
За историю турнира финалы Кубка Украины принимали 10 городов:
Киев (НСК "Олимпийский") – 18 раз
Харьков (ОСК "Металлист") – 5 раз
Днепр ("Днепр-Арена") – 2 раза
Сумы, Полтава, Львов, Запорожье, Тернополь, Ровно, Житомир – по одному разу
Какой город примет финал Кубка Украины сезона 2025/2026, станет известно в ближайшее время.
Анонс 17-го тура УПЛ
20 февраля (пятница) стартует 17-й тур чемпионата Украины. В его рамках будут сыграны следующие матчи: "Динамо" — "Рух", "Колос" – "Полесье", "Металлист 1925" – "Кривбасс", "Кудривка" – "Заря", "Александрия" – "Оболонь", "Верес" – "Полтава", "Шахтер" – "Карпаты", "Эпицентр" – ЛНЗ.
Лучшие бомбардиры УПЛ
На данный момент список лучших снайперов чемпионата выглядит так:
Филипп Будковский ("Заря") – 15 матчей / 7 голов
Юрий Климчук ("Колос") – 16 / 7
Николай Гайдучик ("Полесье") – 16 / 7
Бабукар Фаал ("Рух") – 16 / 7
Проспер Обах (ЛНЗ, перешел в "Шахтер") – 15 / 7
Егор Твердохлеб ("Кривбасс") – 15 / 7
Друзья, любите футбол – и пусть побеждают ваши любимые команды. Ведь все хорошее и есть футбол.