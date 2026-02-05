Украинцев обманывают с "зимней" выплатой в 6500 грн: кто хочет отобрать у людей деньги

В Украине мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения о несуществующих соцвыплатах – в частности, 6 500 грн в рамках программы "Теплая зима", последним днем приема заявок по которой было 17 января 2025 года. Цель злоумышленников – получение доступа к банковским данным украинцев похищение их денег.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД). Там отметили, что "стандартной" схемой мошенников является:

Создание фейковых сообщения о "государственной" или "международной" помощи.

Добавление ссылок на фишинговые сайты, имитирующих официальные ресурсы.

Просьба ввести персональные данные или реквизиты банковских карт.

В связи с этим, отметили в министерстве, украинцам следует быть бдительными и не доверять всему, что приходит им в телефон. В частности:

Не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в мессенджерах, соцсетях или SMS.

Не вводить персональных данных и платежную информацию на неизвестных сайтах.

Проверять информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах государственных органов – у них есть домен gov.ua.

"Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в полицию – в ближайшее отделение, по телефону 112 или оставьте заявку на сайте Киберполиции", – призвали в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцев массово обманывают во время онлайн-покупок через фейковые объявления с низкими ценами, где мошенники переводят общение в мессенджеры и присылают поддельные ссылки для оплаты. После ввода данных банковской карты деньги списываются, сайт показывает "ошибку платежа", а "продавец" сразу исчезает.

