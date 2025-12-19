'Есть такая инициатива': Корниенко анонсировал создание рабочей группы в Раде по референдуму и выборам

В Верховной Раде Украины по инициативе руководителя фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии будет создана рабочая группа по вопросам референдума и выборов. Группу возглавит первый вице-спикер и новоизбранный председатель указанной партии Александр Корниенко.

Его заместителями станут вице-спикер Елена Кондратюк и председатель комитета по вопросам организации госвласти Елена Шуляк. Об этом парламентарий рассказал в комментарии украинскому вещателю.

"Действительно, есть такая инициатива создать рабочую группу в Верховной Раде. Это еще не произошло. Давид Архамия инициировал это на будущее. Я действительно, наверное, буду возглавлять эту рабочую группу. Она будет абсолютно широкая, десятки людей будет вмещать: представителей ЦИК, представителей всех фракций и групп, профильного комитета парламента, министерств и общественных организаций", – рассказал новый глава "слуг".

Он объяснил логику избрания заместительниц – Елена Шуляк выбрана как представительница профильного комитета Рады, а Елена Кондратюк в президиуме парламента представляет оппозицию (партию "Батькивщина").

Отдельно Александр Корниенко заверил, что все обсуждения по референдуму и выборам, которые будет рассматривать группа, "будут проходить абсолютно открыто".

"Мы будем делиться с медиа всеми результатами этих обсуждений. Конечно, они будут касаться широких вопросов, как и вопросы, которые президент поставил перед народными депутатами о возможности и условиях проведения выборов во время военного положения, о чем спрашивают нас американские партнеры", – подчеркнул первый заместитель председателя Рады.

Он добавил, что "эта работа очень давно ведется", "семь рабочих групп ЦИК есть".

"Есть много вопросов: как будут голосовать военные, как будут голосовать украинцы за рубежом, внутренне перемещенные лица, и как будут избираться наши коллеги из-за рубежа. И, конечно, вопрос избирательной инфраструктуры, которая почти полностью на треть сейчас разрушена", – пояснил Александр Корниенко.

Недавно президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии глава государства уточнил свою позицию относительно выборов в Украине. Он признал, что получал сигналы о необходимости провести избирательный процесс от президента США, но не исключает, что это могло быть требование Москвы.

Так или иначе, но для проведения выборов во время войны необходимо изменить Конституцию Украины, а это процесс сложный и растянутый во времени. К тому же, кроме определенных законодательством сроков избирательного процесса, никакие выборы не могут быть проведены без многомесячной подготовки.

